В Тюмени столкнулись пять машин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День ВДВ. Челябинск, вдв, десантники, дтп, день десантника, авария
В Тюмени произошло массовое ДТП Фото:

В Тюмени на Московском тракте столкнулись пять автомобилей. Предварительно, ДТП произошло из-за водителя легковушки, выехавшего на встречную полосу. Об этом сообщили очевидцы, в ГИБДД Тюменской области подтвердили информацию.

«На месте происшествия дежурят 2 наряда ГИБДД, есть 3 пострадавших. Предварительно, легкие ранения. Виновник — водитель Лады 15 модели», — сообщили URA.RU в ГИБДД Тюменской области.

Ранее на трассе Тюмень — Курган произошло ДТП с участием легковушки и большегруза. Двое человек сгорели заживо.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на Московском тракте столкнулись пять автомобилей. Предварительно, ДТП произошло из-за водителя легковушки, выехавшего на встречную полосу. Об этом сообщили очевидцы, в ГИБДД Тюменской области подтвердили информацию. «На месте происшествия дежурят 2 наряда ГИБДД, есть 3 пострадавших. Предварительно, легкие ранения. Виновник — водитель Лады 15 модели», — сообщили URA.RU в ГИБДД Тюменской области. Ранее на трассе Тюмень — Курган произошло ДТП с участием легковушки и большегруза. Двое человек сгорели заживо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...