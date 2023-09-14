В Тюмени столкнулись пять машин

В Тюмени произошло массовое ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени на Московском тракте столкнулись пять автомобилей. Предварительно, ДТП произошло из-за водителя легковушки, выехавшего на встречную полосу. Об этом сообщили очевидцы, в ГИБДД Тюменской области подтвердили информацию.

«На месте происшествия дежурят 2 наряда ГИБДД, есть 3 пострадавших. Предварительно, легкие ранения. Виновник — водитель Лады 15 модели», — сообщили URA.RU в ГИБДД Тюменской области.

Ранее на трассе Тюмень — Курган произошло ДТП с участием легковушки и большегруза. Двое человек сгорели заживо.