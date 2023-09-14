В Кургане запретили парковку возле оборонного предприятия

Мэрия Кургана ввела ограничения для водителей, запретив парковаться возле завода «Курганприбор», выпускающего продукцию для оборонного комплекса. Информация появилась на сайте городской администрации.
«О введении запрета на остановку и стоянку транспортных средств в районе расположения АО СКТБ „Курганприбор“», — гласит документ. Ограничение ввели, чтобы обеспечить антитеррористическую безопасность стратегического объекта, которым является оборонный завод.
Остановку и парковку машин запретят на проезде между зданиями 1Г и 1Е по улице Автозаводской. Также ограничение коснется проезда от здания №1К до КПП предприятия.
Как отмечается в постановлении, парковка на территории сквера Героев остается доступной. Вскоре здесь будут установлены соответствующие знаки.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане введут ограничения для водителей из-за юбилея местного завода. Для празднования мероприятия фармакологического завода будет запрещена парковка у областной филармонии.
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