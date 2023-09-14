В Кургане запретили парковку возле оборонного предприятия

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Город. Курган, запрет, остановка запрещена, зима, эвакуатор, запрет парковки, парковка
В Кургане ввели ограничения для водителей возле завода Фото:

Мэрия Кургана ввела ограничения для водителей, запретив парковаться возле завода «Курганприбор», выпускающего продукцию для оборонного комплекса. Информация появилась на сайте городской администрации.

«О введении запрета на остановку и стоянку транспортных средств в районе расположения АО СКТБ „Курганприбор“», — гласит документ. Ограничение ввели, чтобы обеспечить антитеррористическую безопасность стратегического объекта, которым является оборонный завод.

Остановку и парковку машин запретят на проезде между зданиями 1Г и 1Е по улице Автозаводской. Также ограничение коснется проезда от здания №1К до КПП предприятия.

Как отмечается в постановлении, парковка на территории сквера Героев остается доступной. Вскоре здесь будут установлены соответствующие знаки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане введут ограничения для водителей из-за юбилея местного завода. Для празднования мероприятия фармакологического завода будет запрещена парковка у областной филармонии.

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Мэрия Кургана ввела ограничения для водителей, запретив парковаться возле завода «Курганприбор», выпускающего продукцию для оборонного комплекса. Информация появилась на сайте городской администрации. «О введении запрета на остановку и стоянку транспортных средств в районе расположения АО СКТБ „Курганприбор“», — гласит документ. Ограничение ввели, чтобы обеспечить антитеррористическую безопасность стратегического объекта, которым является оборонный завод. Остановку и парковку машин запретят на проезде между зданиями 1Г и 1Е по улице Автозаводской. Также ограничение коснется проезда от здания №1К до КПП предприятия. Как отмечается в постановлении, парковка на территории сквера Героев остается доступной. Вскоре здесь будут установлены соответствующие знаки. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане введут ограничения для водителей из-за юбилея местного завода. Для празднования мероприятия фармакологического завода будет запрещена парковка у областной филармонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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