Суд арестовал обвиняемого в убийстве свердловской участковой

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Артура Русинова поместили в СИЗО на два месяца Фото:

В суде Нижних Серег (Свердловская область) судья вынесла решение об избрании меры пресечения 34-летнему Артуру Русинову, которого обвиняют в убийстве своей жены. Мужчину поместили в СИЗО на два месяца.

«Русинов арестован на два месяца и будет помещен в СИЗО. Ему предъявили обвинение по трем статьям», — пишет telegram-канал «КП — Екатеринбург».

Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве 31-летней сотрудницы полиции из поселка Первомайского Эльвиры Муфазаловой. Им оказался ее бывший муж. По версии следствия, убийство носит семейно-бытовой характер.

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В суде Нижних Серег (Свердловская область) судья вынесла решение об избрании меры пресечения 34-летнему Артуру Русинову, которого обвиняют в убийстве своей жены. Мужчину поместили в СИЗО на два месяца. «Русинов арестован на два месяца и будет помещен в СИЗО. Ему предъявили обвинение по трем статьям», — пишет telegram-канал «КП — Екатеринбург». Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве 31-летней сотрудницы полиции из поселка Первомайского Эльвиры Муфазаловой. Им оказался ее бывший муж. По версии следствия, убийство носит семейно-бытовой характер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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