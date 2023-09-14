Суд арестовал обвиняемого в убийстве свердловской участковой

Артура Русинова поместили в СИЗО на два месяца
В суде Нижних Серег (Свердловская область) судья вынесла решение об избрании меры пресечения 34-летнему Артуру Русинову, которого обвиняют в убийстве своей жены. Мужчину поместили в СИЗО на два месяца.
«Русинов арестован на два месяца и будет помещен в СИЗО. Ему предъявили обвинение по трем статьям», — пишет telegram-канал «КП — Екатеринбург».
Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве 31-летней сотрудницы полиции из поселка Первомайского Эльвиры Муфазаловой. Им оказался ее бывший муж. По версии следствия, убийство носит семейно-бытовой характер.
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