Свердловскому мэру приостановят членство в «Единой России» из-за уголовного дела

Мэру Горноуральского округа Летникову приостановят членство в «Единой России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве с губернаторами по ВКС. Екатеринбург, политик, чиновник, деловой стиль, клерк, пиджак, дресс код, офисный работник
Дмитрий Летников подозревается в растрате денежных средств Фото:

Мэру Горноуральского округа Дмитрию Летникову приостановят членство в партии «Единая Россия». Это связано с возбуждением уголовного дела против него, сообщили в пресс-службе реготделения партии.

«В связи с возбуждением уголовного дела в отношении главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова его членство в партии будет приостановлено на ближайшем заседании президиума регионального политсовета. Решение принято в соответствии с пунктом №4.4.4 устава партии», — пишет telegram-канал «Единая Россия Свердловская область». Летников будет исключен из партии, если суд признает его вину.

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Летникова подозревают в растрате бюджетных средств. По данным источника URA.RU, свердловский мэр со своей супругой на новогодние каникулы ездил в башкирский санаторий «Янган-Тау». На отдых они отправились на служебной машине. Общий ущерб округу составил 160 тысяч рублей.

Затем Летниковым заинтересовались следователи. После этого он перечислил на счет администрации округа деньги за путевки и использование служебной машины. Несмотря на это, прокуратура потребовала лишить Летникова должности, но депутаты отказались этого делать, добавил источник агентства. Мэра поддержали в аппарате губернатора Свердловской области и в партии. Однако днем 14 сентября стало известно, что Летников все-таки стал фигурантом уголовного дела.

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Мэру Горноуральского округа Дмитрию Летникову приостановят членство в партии «Единая Россия». Это связано с возбуждением уголовного дела против него, сообщили в пресс-службе реготделения партии. «В связи с возбуждением уголовного дела в отношении главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова его членство в партии будет приостановлено на ближайшем заседании президиума регионального политсовета. Решение принято в соответствии с пунктом №4.4.4 устава партии», — пишет telegram-канал «Единая Россия Свердловская область». Летников будет исключен из партии, если суд признает его вину. Летникова подозревают в растрате бюджетных средств. По данным источника URA.RU, свердловский мэр со своей супругой на новогодние каникулы ездил в башкирский санаторий «Янган-Тау». На отдых они отправились на служебной машине. Общий ущерб округу составил 160 тысяч рублей. Затем Летниковым заинтересовались следователи. После этого он перечислил на счет администрации округа деньги за путевки и использование служебной машины. Несмотря на это, прокуратура потребовала лишить Летникова должности, но депутаты отказались этого делать, добавил источник агентства. Мэра поддержали в аппарате губернатора Свердловской области и в партии. Однако днем 14 сентября стало известно, что Летников все-таки стал фигурантом уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
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