В зоне СВО погиб 24-летний военнослужащий из Пермского края

Прикамский боец погиб при исполнении служебных обязанностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО погиб боец из Пермского края Антон Сажин 1999 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Александровского округа.

«13 августа 2023 года в ходе проведения спецоперации погиб Сажин Антон Алексеевич (24 февраля 1999 год). Администрация выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего», — это сообщение опубликовано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Похороны прикамского бойца состоятся 17 сентября. Церемония прощания будет проведена в городском дворце культуры с 11:00 до 13:00.

Спецоперация на территории Украины проводится с февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главные цели — денацификация и демилитаризация, а также защита мирного населения Донбасса от восьмилетней агрессии со стороны киевского режима.