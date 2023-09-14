В зоне СВО погиб 24-летний военнослужащий из Пермского края

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Прикамский боец погиб при исполнении служебных обязанностей
Прикамский боец погиб при исполнении служебных обязанностей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО погиб боец из Пермского края Антон Сажин 1999 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Александровского округа.

«13 августа 2023 года в ходе проведения спецоперации погиб Сажин Антон Алексеевич (24 февраля 1999 год). Администрация выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего», — это сообщение опубликовано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Похороны прикамского бойца состоятся 17 сентября. Церемония прощания будет проведена в городском дворце культуры с 11:00 до 13:00.

Спецоперация на территории Украины проводится с февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главные цели — денацификация и демилитаризация, а также защита мирного населения Донбасса от восьмилетней агрессии со стороны киевского режима.

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В зоне СВО погиб боец из Пермского края Антон Сажин 1999 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Александровского округа. «13 августа 2023 года в ходе проведения спецоперации погиб Сажин Антон Алексеевич (24 февраля 1999 год). Администрация выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего», — это сообщение опубликовано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Похороны прикамского бойца состоятся 17 сентября. Церемония прощания будет проведена в городском дворце культуры с 11:00 до 13:00. Спецоперация на территории Украины проводится с февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главные цели — денацификация и демилитаризация, а также защита мирного населения Донбасса от восьмилетней агрессии со стороны киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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