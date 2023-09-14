В США объяснили, почему Украина усилила удары по Крыму

CNN: Украина пытается бросить вызов Путину, усиливая удары по Крыму

14 сентября 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

ВСУ хотят нанести ущерб репутации Владимира Путина, сообщает CNN Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина усиливает удары по Крыму в попытке бросить вызов президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает телеканал CNN. Новость по теме ВСУ обстреляли завод в Севастополе: главное за ночь «Удары ВСУ по Крыму имеют огромное символическое значение и направлены на то, чтобы нанести ущерб престижу Владимира Путина», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что также удары по российским военно-морским базам и кораблям являются частью контрнаступательной стратегии, которая направлена на изоляцию полуострова и затруднение военных операций России на материковой части Украины. Ранее ВСУ выпустили восемь беспилотников по Крыму, но они были сбиты российской ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский просил Путина отдать Крым Киеву без боя, и это заявление было опубликовано на официальном сайте президента. Западные страны-партнеры, в свою очередь, разрешили Украине атаковать полуостров. Военный эксперт Евгений Михайлов уверяет, что Россия была готова к таким атакам со стороны ВСУ, поэтому нет никакой необходимости паниковать по этому поводу, передает «Ридус».

Украина усиливает удары по Крыму в попытке бросить вызов президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает телеканал CNN. «Удары ВСУ по Крыму имеют огромное символическое значение и направлены на то, чтобы нанести ущерб престижу Владимира Путина», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что также удары по российским военно-морским базам и кораблям являются частью контрнаступательной стратегии, которая направлена на изоляцию полуострова и затруднение военных операций России на материковой части Украины. Ранее ВСУ выпустили восемь беспилотников по Крыму, но они были сбиты российской ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский просил Путина отдать Крым Киеву без боя, и это заявление было опубликовано на официальном сайте президента. Западные страны-партнеры, в свою очередь, разрешили Украине атаковать полуостров. Военный эксперт Евгений Михайлов уверяет, что Россия была готова к таким атакам со стороны ВСУ, поэтому нет никакой необходимости паниковать по этому поводу, передает «Ридус».