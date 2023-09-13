ВСУ обстреляли завод в Севастополе: главное за ночь

МО РФ: система ПВО сбила семь ракет при атаке на Севастополь
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Городские зарисовки. Екатеринбург, вертолет, санавиация, скорая помошь
Пострадавшим при атаке ВСУ была оказана медицинская помощь, сообщал Михаил Развожаев Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 13 сентября обстреляли южную площадку Севморзавода в Севастополе. URA.RU рассказывает, что известно о нападении.

  • ВСУ пытались нанести удар по заводу с помощью 10 крылатых ракет. Система ПВО уничтожила семь из них, передает МО РФ. Кроме того, было задействовано три морских БПЛА. Все они были уничтожены.
  • Губернатор региона Михаил Развожаев сообщал о 24 пострадавших и четырех в состоянии средней степени тяжести.
  • Telegram-канал Baza пишет о двух погибших. Однако эта информация не подтверждена. URA.RU направляло запрос в Минобороны РФ, ответ ожидается.
  • Катера и паромы в Севастополе работают в штатном режиме. Об этом сообщили местные власти.

  • Над Севастополем наблюдалось несколько вспышек, передавал корреспондент ТАСС. Прогремело около десятка взрывов. Власти продолжают контроль воздушной обстановки.

Севморзавод — судостроительное и судоремонтное предприятие, филиал АО «Центр Судоремонта «Звездочка». На нем обслуживают корабли Черноморского флота России.

Фото:

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 13 сентября обстреляли южную площадку Севморзавода в Севастополе. URA.RU рассказывает, что известно о нападении. Над Севастополем наблюдалось несколько вспышек, передавал корреспондент ТАСС. Прогремело около десятка взрывов. Власти продолжают контроль воздушной обстановки. Севморзавод — судостроительное и судоремонтное предприятие, филиал АО «Центр Судоремонта «Звездочка». На нем обслуживают корабли Черноморского флота России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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