ВСУ обстреляли завод в Севастополе: главное за ночь

Пострадавшим при атаке ВСУ была оказана медицинская помощь, сообщал Михаил Развожаев
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 13 сентября обстреляли южную площадку Севморзавода в Севастополе. URA.RU рассказывает, что известно о нападении.
- ВСУ пытались нанести удар по заводу с помощью 10 крылатых ракет. Система ПВО уничтожила семь из них, передает МО РФ. Кроме того, было задействовано три морских БПЛА. Все они были уничтожены.
- Губернатор региона Михаил Развожаев сообщал о 24 пострадавших и четырех в состоянии средней степени тяжести.
- Telegram-канал Baza пишет о двух погибших. Однако эта информация не подтверждена. URA.RU направляло запрос в Минобороны РФ, ответ ожидается.
- Катера и паромы в Севастополе работают в штатном режиме. Об этом сообщили местные власти.
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Над Севастополем наблюдалось несколько вспышек, передавал корреспондент ТАСС. Прогремело около десятка взрывов. Власти продолжают контроль воздушной обстановки.
Севморзавод — судостроительное и судоремонтное предприятие, филиал АО «Центр Судоремонта «Звездочка». На нем обслуживают корабли Черноморского флота России.
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