Бастрыкин проконтролирует дело о групповом избиении инвалида в ХМАО

14 сентября 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил Мокшину отчитаться о расследование дела Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту группового избиения инвалида в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. «Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязания жителя Нижневартовска (ХМАО). В СМИ и социальной сети сообщается, что подростки избили мальчика-инвалида, нанеся ему удары в область головы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Информационный центр СК России». О происшествии стало известно 13 сентября. Подростки заманили юношу с инвалидностью в квартиру под предлогом отдыха в веселой компании, а потом избили его. Следователи проводят проверку по факту инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье истязание группой лиц. Руководитель следственного управления Михаил Мокшин лично контролирует ход расследования.

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту группового избиения инвалида в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. «Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязания жителя Нижневартовска (ХМАО). В СМИ и социальной сети сообщается, что подростки избили мальчика-инвалида, нанеся ему удары в область головы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Информационный центр СК России». О происшествии стало известно 13 сентября. Подростки заманили юношу с инвалидностью в квартиру под предлогом отдыха в веселой компании, а потом избили его. Следователи проводят проверку по факту инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье истязание группой лиц. Руководитель следственного управления Михаил Мокшин лично контролирует ход расследования.