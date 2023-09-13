Бастрыкин проконтролирует дело о групповом избиении инвалида в ХМАО

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту группового избиения инвалида в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязания жителя Нижневартовска (ХМАО). В СМИ и социальной сети сообщается, что подростки избили мальчика-инвалида, нанеся ему удары в область головы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Информационный центр СК России».
О происшествии стало известно 13 сентября. Подростки заманили юношу с инвалидностью в квартиру под предлогом отдыха в веселой компании, а потом избили его. Следователи проводят проверку по факту инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье истязание группой лиц. Руководитель следственного управления Михаил Мокшин лично контролирует ход расследования.
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