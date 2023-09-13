13 сентября 2023

Бастрыкин проконтролирует дело о групповом избиении инвалида в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил Мокшину отчитаться о расследование дела Фото:

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту группового избиения инвалида в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязания жителя Нижневартовска (ХМАО). В СМИ и социальной сети сообщается, что подростки избили мальчика-инвалида, нанеся ему удары в область головы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Информационный центр СК России».

О происшествии стало известно 13 сентября. Подростки заманили юношу с инвалидностью в квартиру под предлогом отдыха в веселой компании, а потом избили его. Следователи проводят проверку по факту инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье истязание группой лиц. Руководитель следственного управления Михаил Мокшин лично контролирует ход расследования.

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Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту группового избиения инвалида в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. «Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязания жителя Нижневартовска (ХМАО). В СМИ и социальной сети сообщается, что подростки избили мальчика-инвалида, нанеся ему удары в область головы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Информационный центр СК России». О происшествии стало известно 13 сентября. Подростки заманили юношу с инвалидностью в квартиру под предлогом отдыха в веселой компании, а потом избили его. Следователи проводят проверку по факту инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье истязание группой лиц. Руководитель следственного управления Михаил Мокшин лично контролирует ход расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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