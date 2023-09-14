14 сентября 2023
13 сентября 2023

Жительница Сургута обвинила сотрудников центра красоты в разводе клиентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон красоты Изин Дом Сити. Екатеринбург, салон красоты
За обучение в центре просят 200 тысяч рублей Фото:

Жительница Сургута обвинила центр красоты Epi-center в разводе клиентов на деньги. Об этом URA.RU сообщила пострадавшая Диана Куртбариева.

«В Epi-center обещали обучить на косметолога-эстетиста, а также обещали курсы аппаратной косметологии с лицом и телом. Стоимость обучения — 200 тысяч рублей. Изначально говорилось, что курсы рассчитаны на 2 месяца. Но все обучение длилось четыре дня. После этого нам обещали дипломы, но прошел месяц, а их так и не выдали. А недавно я узнал, что у Epi-center нет лицензии на обучение. Она закончилась. Деньги мне возвращать не хотят», — сообщила женщина.

Сейчас сургутянка вместе с другими пострадавшими, а их, по словам сургутянки, уже около 20 человек, готовят иск к Epi-center. Судя по данным Сургутского городского суда, это будет не первая претензия к организации. За 2023 год в отношении директора центра Диляры Алиевой в арбитраж поступило семь жалоб. Четыре связаны с защитой прав потребителей, а именно с услугами в области образования. А еще три — из-за невыплаты заработной платы. Журналист агентства связался с руководителем Epi-center. Она обещала перезвонить и прокомментировать случившееся. На момент публикации ответа так и не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута (ХМАО) обвинили сотрудников фирмы по подбору и диагностике машин «Автоподбор №1» в разводе клиентов на деньги. Жители сообщили, что в компании берут деньги, но обещанную работу не выполняют.

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Жительница Сургута обвинила центр красоты Epi-center в разводе клиентов на деньги. Об этом URA.RU сообщила пострадавшая Диана Куртбариева. «В Epi-center обещали обучить на косметолога-эстетиста, а также обещали курсы аппаратной косметологии с лицом и телом. Стоимость обучения — 200 тысяч рублей. Изначально говорилось, что курсы рассчитаны на 2 месяца. Но все обучение длилось четыре дня. После этого нам обещали дипломы, но прошел месяц, а их так и не выдали. А недавно я узнал, что у Epi-center нет лицензии на обучение. Она закончилась. Деньги мне возвращать не хотят», — сообщила женщина. Сейчас сургутянка вместе с другими пострадавшими, а их, по словам сургутянки, уже около 20 человек, готовят иск к Epi-center. Судя по данным Сургутского городского суда, это будет не первая претензия к организации. За 2023 год в отношении директора центра Диляры Алиевой в арбитраж поступило семь жалоб. Четыре связаны с защитой прав потребителей, а именно с услугами в области образования. А еще три — из-за невыплаты заработной платы. Журналист агентства связался с руководителем Epi-center. Она обещала перезвонить и прокомментировать случившееся. На момент публикации ответа так и не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута (ХМАО) обвинили сотрудников фирмы по подбору и диагностике машин «Автоподбор №1» в разводе клиентов на деньги. Жители сообщили, что в компании берут деньги, но обещанную работу не выполняют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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