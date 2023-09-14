Российские военные вычислили украинскую группу диверсантов и ударили по ней с помощью дрона, заявил боец разведгруппы «Ночные охотники». На кадрах видно, как беспилотник сбрасывает самодельное взрывное устройство на противника, а затем наносит удар при помощи артсистемы.
«Вычислили группу противника, подняли дрон со взрывчаткой. Когда они побежали, то добавили артиллерией», — передает РИА Новости слова бойца «Ночных охотников».
Российские солдаты доминируют над противником на линии фронта. Так на Краснолиманском направлении танкисты Центрального военного округа с помощью танков Т-90М «Прорыв» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины.
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