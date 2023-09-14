14 сентября 2023

Разведгруппа «Ночные охотники» показала новый способ нанесения ударов по ВСУ. Видео

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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "полоса препятствий". Пермь, полоса препятствий, квадрокоптер, дрон мчс,  дрон
Украинских диверсантов уничтожают с помощью дрона (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные вычислили украинскую группу диверсантов и ударили по ней с помощью дрона, заявил боец разведгруппы «Ночные охотники». На кадрах видно, как беспилотник сбрасывает самодельное взрывное устройство на противника, а затем наносит удар при помощи артсистемы.

«Вычислили группу противника, подняли дрон со взрывчаткой. Когда они побежали, то добавили артиллерией», — передает РИА Новости слова бойца «Ночных охотников».

Российские солдаты доминируют над противником на линии фронта. Так на Краснолиманском направлении танкисты Центрального военного округа с помощью танков Т-90М «Прорыв» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины.

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Российские военные вычислили украинскую группу диверсантов и ударили по ней с помощью дрона, заявил боец разведгруппы «Ночные охотники». На кадрах видно, как беспилотник сбрасывает самодельное взрывное устройство на противника, а затем наносит удар при помощи артсистемы. «Вычислили группу противника, подняли дрон со взрывчаткой. Когда они побежали, то добавили артиллерией», — передает РИА Новости слова бойца «Ночных охотников». Российские солдаты доминируют над противником на линии фронта. Так на Краснолиманском направлении танкисты Центрального военного округа с помощью танков Т-90М «Прорыв» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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