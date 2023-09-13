13 сентября 2023

Бойцы ЦВО раскрыли, как используют модернизированные танки Т-90М на фронте. Видео

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» ЦВО уничтожили опорные пункты ВСУ
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Движение техники для репетиции Парада Победы 9 мая. Москва, военная техника на марше, т-90, танк, колонна техники
Производитель танков — «Уралвагонзавод» — постоянно модернизирует технику Фото:
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Танкисты Центрального военного округа с помощью танков Т-90М «Прорыв» уничтожили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении. По словам бойцов, они ведут огонь как с закрытых огневых позиций, так и работают по прямой наводке — по колоннам техники противника или опорным пунктам. Информация об этом появилась в telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Ведем огонь с закрытых огневых позиций, также выкатываемся на прямую наводку и отрабатываем по противнику — по пехоте, машинам, опорным пунктам. Бывает, по танку работаем, когда выкатываются и кошмарят наших ребят. Бывает, отрабатываем передвижение колонн. Но чаще всего работаем по опорным пунктам, чтобы наша пехота зашла и закрепилась на позиции. [Потом] слышим по рации, что молодцы, благодарят за работу», — рассказал один из бойцов.

Другой военнослужащий подробнее рассказал о самом танке Т-90М «Прорыв». По его словам, у машины элементарный запуск с кнопками и тумблерами, есть кондиционер, хорошая проходимость. «Без разницы, против кого — мы знаем, что наша техника лучше и надежнее», — рассказал боец.

Танки Т-90М «Прорыв» делают в Нижнем Тагиле (Свердловская область) на предприятии «Уралвагонзавод» (входит в одноименный концерн, принадлежит госкорпорации «Ростех»). Военные и ранее отмечали отличные характеристики танков Т-90.

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Танкисты Центрального военного округа с помощью танков Т-90М «Прорыв» уничтожили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении. По словам бойцов, они ведут огонь как с закрытых огневых позиций, так и работают по прямой наводке — по колоннам техники противника или опорным пунктам. Информация об этом появилась в telegram-канале Министерства обороны РФ. «Ведем огонь с закрытых огневых позиций, также выкатываемся на прямую наводку и отрабатываем по противнику — по пехоте, машинам, опорным пунктам. Бывает, по танку работаем, когда выкатываются и кошмарят наших ребят. Бывает, отрабатываем передвижение колонн. Но чаще всего работаем по опорным пунктам, чтобы наша пехота зашла и закрепилась на позиции. [Потом] слышим по рации, что молодцы, благодарят за работу», — рассказал один из бойцов. Другой военнослужащий подробнее рассказал о самом танке Т-90М «Прорыв». По его словам, у машины элементарный запуск с кнопками и тумблерами, есть кондиционер, хорошая проходимость. «Без разницы, против кого — мы знаем, что наша техника лучше и надежнее», — рассказал боец. Танки Т-90М «Прорыв» делают в Нижнем Тагиле (Свердловская область) на предприятии «Уралвагонзавод» (входит в одноименный концерн, принадлежит госкорпорации «Ростех»). Военные и ранее отмечали отличные характеристики танков Т-90.
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