Бойцы ЦВО раскрыли, как используют модернизированные танки Т-90М на фронте. Видео

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» ЦВО уничтожили опорные пункты ВСУ

14 сентября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Производитель танков — «Уралвагонзавод» — постоянно модернизирует технику Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танкисты Центрального военного округа с помощью танков Т-90М «Прорыв» уничтожили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении. По словам бойцов, они ведут огонь как с закрытых огневых позиций, так и работают по прямой наводке — по колоннам техники противника или опорным пунктам. Информация об этом появилась в telegram-канале Министерства обороны РФ. «Ведем огонь с закрытых огневых позиций, также выкатываемся на прямую наводку и отрабатываем по противнику — по пехоте, машинам, опорным пунктам. Бывает, по танку работаем, когда выкатываются и кошмарят наших ребят. Бывает, отрабатываем передвижение колонн. Но чаще всего работаем по опорным пунктам, чтобы наша пехота зашла и закрепилась на позиции. [Потом] слышим по рации, что молодцы, благодарят за работу», — рассказал один из бойцов. Другой военнослужащий подробнее рассказал о самом танке Т-90М «Прорыв». По его словам, у машины элементарный запуск с кнопками и тумблерами, есть кондиционер, хорошая проходимость. «Без разницы, против кого — мы знаем, что наша техника лучше и надежнее», — рассказал боец. Танки Т-90М «Прорыв» делают в Нижнем Тагиле (Свердловская область) на предприятии «Уралвагонзавод» (входит в одноименный концерн, принадлежит госкорпорации «Ростех»). Военные и ранее отмечали отличные характеристики танков Т-90. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Танкисты Центрального военного округа с помощью танков Т-90М «Прорыв» уничтожили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении. По словам бойцов, они ведут огонь как с закрытых огневых позиций, так и работают по прямой наводке — по колоннам техники противника или опорным пунктам. Информация об этом появилась в telegram-канале Министерства обороны РФ. «Ведем огонь с закрытых огневых позиций, также выкатываемся на прямую наводку и отрабатываем по противнику — по пехоте, машинам, опорным пунктам. Бывает, по танку работаем, когда выкатываются и кошмарят наших ребят. Бывает, отрабатываем передвижение колонн. Но чаще всего работаем по опорным пунктам, чтобы наша пехота зашла и закрепилась на позиции. [Потом] слышим по рации, что молодцы, благодарят за работу», — рассказал один из бойцов. Другой военнослужащий подробнее рассказал о самом танке Т-90М «Прорыв». По его словам, у машины элементарный запуск с кнопками и тумблерами, есть кондиционер, хорошая проходимость. «Без разницы, против кого — мы знаем, что наша техника лучше и надежнее», — рассказал боец. Танки Т-90М «Прорыв» делают в Нижнем Тагиле (Свердловская область) на предприятии «Уралвагонзавод» (входит в одноименный концерн, принадлежит госкорпорации «Ростех»). Военные и ранее отмечали отличные характеристики танков Т-90.