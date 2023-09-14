В Екатеринбурге мужчина ударил ножом в лицо товарищу во время ссоры

В Екатеринбурге 14 сентября мужчина ударил знакомого ножом в лицо во время ссоры. Они выпивали в одной из квартир на Бебеля, 156, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«Полицейские, прибывшие на место вызова, предварительно установили, что двое мужчин выпивали в квартире и поругались. В результате ссоры один из них получил резаную рану лица. Инцидент произошел на Бебеля, 156 в Екатеринбурге», — говорится в сообщении ведомства.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Силовики отмечают, что его жизни ничего не угрожает. «Сотрудники полиции устанавливают второго участника конфликта и иные обстоятельства происшествия», — резюмировали в ведомстве.
Ранее в Екатеринбурге женщины с ножом накинулись на мужчину на автобусной остановке. Он обвинил их в краже телефона его подруги.
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