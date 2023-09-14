14 сентября 2023

В Екатеринбурге мужчина ударил ножом в лицо товарищу во время ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины поругались, выпивая алкогольные напитки в квартире Фото:

В Екатеринбурге 14 сентября мужчина ударил знакомого ножом в лицо во время ссоры. Они выпивали в одной из квартир на Бебеля, 156, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Полицейские, прибывшие на место вызова, предварительно установили, что двое мужчин выпивали в квартире и поругались. В результате ссоры один из них получил резаную рану лица. Инцидент произошел на Бебеля, 156 в Екатеринбурге», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Силовики отмечают, что его жизни ничего не угрожает. «Сотрудники полиции устанавливают второго участника конфликта и иные обстоятельства происшествия», — резюмировали в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге женщины с ножом накинулись на мужчину на автобусной остановке. Он обвинил их в краже телефона его подруги.

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В Екатеринбурге 14 сентября мужчина ударил знакомого ножом в лицо во время ссоры. Они выпивали в одной из квартир на Бебеля, 156, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Полицейские, прибывшие на место вызова, предварительно установили, что двое мужчин выпивали в квартире и поругались. В результате ссоры один из них получил резаную рану лица. Инцидент произошел на Бебеля, 156 в Екатеринбурге», — говорится в сообщении ведомства. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Силовики отмечают, что его жизни ничего не угрожает. «Сотрудники полиции устанавливают второго участника конфликта и иные обстоятельства происшествия», — резюмировали в ведомстве. Ранее в Екатеринбурге женщины с ножом накинулись на мужчину на автобусной остановке. Он обвинил их в краже телефона его подруги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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