В Екатеринбурге мужчина ударил ножом в лицо товарищу во время ссоры

15 сентября 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

Мужчины поругались, выпивая алкогольные напитки в квартире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 14 сентября мужчина ударил знакомого ножом в лицо во время ссоры. Они выпивали в одной из квартир на Бебеля, 156, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Полицейские, прибывшие на место вызова, предварительно установили, что двое мужчин выпивали в квартире и поругались. В результате ссоры один из них получил резаную рану лица. Инцидент произошел на Бебеля, 156 в Екатеринбурге», — говорится в сообщении ведомства. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Силовики отмечают, что его жизни ничего не угрожает. «Сотрудники полиции устанавливают второго участника конфликта и иные обстоятельства происшествия», — резюмировали в ведомстве. Ранее в Екатеринбурге женщины с ножом накинулись на мужчину на автобусной остановке. Он обвинил их в краже телефона его подруги.

В Екатеринбурге 14 сентября мужчина ударил знакомого ножом в лицо во время ссоры. Они выпивали в одной из квартир на Бебеля, 156, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Полицейские, прибывшие на место вызова, предварительно установили, что двое мужчин выпивали в квартире и поругались. В результате ссоры один из них получил резаную рану лица. Инцидент произошел на Бебеля, 156 в Екатеринбурге», — говорится в сообщении ведомства. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Силовики отмечают, что его жизни ничего не угрожает. «Сотрудники полиции устанавливают второго участника конфликта и иные обстоятельства происшествия», — резюмировали в ведомстве. Ранее в Екатеринбурге женщины с ножом накинулись на мужчину на автобусной остановке. Он обвинил их в краже телефона его подруги.