Автоэксперт перечислил самые распространенные ошибки при мойке машины

Автоэксперт Ракитин посоветовал мыть машину в тени чистой губкой

15 сентября 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

Неправильная мойка может повредить покрытие машины Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Мытье машины на солнце, использование грязной губки, а также мойка неподходящими средствами — это самые распространенные ошибки, которые допускают автомобилисты. Почему эти действия в корне неправильны и как нужно поддерживать чистоту машины, рассказал главред сетевого издания Quto Максим Ракитин. «Главное, чего не надо делать — это мыть машину под прямыми солнечными лучами. Если быстро не вытереть, то маленькие лужицы превратятся в линзы, которые начнут действовать как лазер. Губка или тряпка, которой моют машину, должна быть чистой. С первого или второго раза это незаметно, но если структура губки или тряпки уже нарушена, то внутри грязи будет не меньше, чем было на вашем авто», — сказал Максим Ракитин с интервью радио Sputnik. Еще одна распространенная ошибка — мойка средствами, предназначенными для других целей. Ракитин также посоветовал приобрести специальный раствор для удаления следов насекомых, так как не все автошампуни справляются с этой задачей. Ранее URA.RU писало о простых правилах, которые помогут продлить жизнь аккумулятору. Так, двигатель автомобиля хорошо запустится в холодное время года, если не забывать проверять его состояние и время от времени заряжать с помощью спецустройства. Любой автомобильный аккумулятор служит примерно 5-6 лет, напомнил автоэксперт. После этого нужно готовиться к его замене, указал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мытье машины на солнце, использование грязной губки, а также мойка неподходящими средствами — это самые распространенные ошибки, которые допускают автомобилисты. Почему эти действия в корне неправильны и как нужно поддерживать чистоту машины, рассказал главред сетевого издания Quto Максим Ракитин. «Главное, чего не надо делать — это мыть машину под прямыми солнечными лучами. Если быстро не вытереть, то маленькие лужицы превратятся в линзы, которые начнут действовать как лазер. Губка или тряпка, которой моют машину, должна быть чистой. С первого или второго раза это незаметно, но если структура губки или тряпки уже нарушена, то внутри грязи будет не меньше, чем было на вашем авто», — сказал Максим Ракитин с интервью радио Sputnik. Еще одна распространенная ошибка — мойка средствами, предназначенными для других целей. Ракитин также посоветовал приобрести специальный раствор для удаления следов насекомых, так как не все автошампуни справляются с этой задачей. Ранее URA.RU писало о простых правилах, которые помогут продлить жизнь аккумулятору. Так, двигатель автомобиля хорошо запустится в холодное время года, если не забывать проверять его состояние и время от времени заряжать с помощью спецустройства. Любой автомобильный аккумулятор служит примерно 5-6 лет, напомнил автоэксперт. После этого нужно готовиться к его замене, указал он.