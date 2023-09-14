Автоэксперт перечислил самые распространенные ошибки при мойке машины

Мытье машины на солнце, использование грязной губки, а также мойка неподходящими средствами — это самые распространенные ошибки, которые допускают автомобилисты. Почему эти действия в корне неправильны и как нужно поддерживать чистоту машины, рассказал главред сетевого издания Quto Максим Ракитин.
«Главное, чего не надо делать — это мыть машину под прямыми солнечными лучами. Если быстро не вытереть, то маленькие лужицы превратятся в линзы, которые начнут действовать как лазер. Губка или тряпка, которой моют машину, должна быть чистой. С первого или второго раза это незаметно, но если структура губки или тряпки уже нарушена, то внутри грязи будет не меньше, чем было на вашем авто», — сказал Максим Ракитин с интервью радио Sputnik.
Еще одна распространенная ошибка — мойка средствами, предназначенными для других целей. Ракитин также посоветовал приобрести специальный раствор для удаления следов насекомых, так как не все автошампуни справляются с этой задачей.
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