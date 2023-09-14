Мэр раскрыла, когда начнется отопительный сезон в свердловском городе

Отопительный сезон в Асбесте (Свердловская область) стартует с 18 сентября. Первыми к теплоснабжению будут подключены больницы, детские сады и школы, заявила мэр уральского города Наталья Тихонова.
«В Асбесте отопительный сезон стартует с 18 сентября. Первыми к централизованному теплоснабжению будут подключены учреждения социальной сферы: больницы, детские сады и школы», — написала Тихонова в telegram-канале. Отопление в жилфонде, по ее словам, будет включено на следующий день после окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура будет ниже восьми градусов.
В Свердловской области все социальные объекты и жилищный фонд должны быть подключены к теплу до 2 октября. Такую задачу поставил губернатор региона Евгений Куйвашев. В Екатеринбурге отопительный сезон начался 11 сентября.
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