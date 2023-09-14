14 сентября 2023

Мэр раскрыла, когда начнется отопительный сезон в свердловском городе

Мэр Тихонова: отопительный сезон в Асбесте начнется 18 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Сначала отопление дадут школам и детским садам, заявил Наталья Тихонова
Сначала отопление дадут школам и детским садам, заявил Наталья Тихонова Фото:

Отопительный сезон в Асбесте (Свердловская область) стартует с 18 сентября. Первыми к теплоснабжению будут подключены больницы, детские сады и школы, заявила мэр уральского города Наталья Тихонова.

«В Асбесте отопительный сезон стартует с 18 сентября. Первыми к централизованному теплоснабжению будут подключены учреждения социальной сферы: больницы, детские сады и школы», — написала Тихонова в telegram-канале. Отопление в жилфонде, по ее словам, будет включено на следующий день после окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура будет ниже восьми градусов.

В Свердловской области все социальные объекты и жилищный фонд должны быть подключены к теплу до 2 октября. Такую задачу поставил губернатор региона Евгений Куйвашев. В Екатеринбурге отопительный сезон начался 11 сентября.

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Отопительный сезон в Асбесте (Свердловская область) стартует с 18 сентября. Первыми к теплоснабжению будут подключены больницы, детские сады и школы, заявила мэр уральского города Наталья Тихонова. «В Асбесте отопительный сезон стартует с 18 сентября. Первыми к централизованному теплоснабжению будут подключены учреждения социальной сферы: больницы, детские сады и школы», — написала Тихонова в telegram-канале. Отопление в жилфонде, по ее словам, будет включено на следующий день после окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура будет ниже восьми градусов. В Свердловской области все социальные объекты и жилищный фонд должны быть подключены к теплу до 2 октября. Такую задачу поставил губернатор региона Евгений Куйвашев. В Екатеринбурге отопительный сезон начался 11 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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