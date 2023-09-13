Свердловский губернатор поставил дедлайн по подаче тепла

В Свердловской области до 2 октября все социальные объекты и жилищный фонд должны быть подключены к теплу. Такую задачу поставил губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики.
«Сейчас наша первоочередная задача — организованно войти в отопительный сезон. В большинстве территорий готовность к пуску тепла достаточно высокая. До 2 октября весь жилой фонд и объекты социальной инфраструктуры должны быть обеспечены теплом», — заявил Куйвашев.
Всего на подготовку к отопительному сезону потратили более семи миллиардов рублей. За счет этих денег был сделан ремонт, проведена замена сетей и сформирован запас топлива. Как уточнил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, в 27 муниципалитетах запуск систем теплоснабжения уже начался. «Полностью отопление включено в Баженовском и Краснополянском сельских поселениях Байкаловского муниципального района, а также в Унже-Павинском сельском поселении», — уточняют в ДИП.
Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому старт отопительного сезона в городе начинается с 11 сентября. При этом в администрации отмечали, что решение о сроках подключения тепла ТСЖ принимают самостоятельно.
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