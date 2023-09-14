14 сентября 2023

В Свердловской области отменили особый режим

Противопожарный режим перестал действовать в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, дым, последствия пожара, лес в дыму
Противопожарный режим действовал с 15 апреля Фото:

В Свердловской области с 15 сентября отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление 14 сентября принял губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного правительства, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП).

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об отмене особого противопожарного режима в регионе. Постановление принято 14 сентября на заседании областного правительства, оно вступает в силу на следующий день, то есть 15 сентября», — пишет ДИП на официальном сайте.

Режим отменили из-за стабилизации пожарной обстановки в Свердловской области. Теперь жители региона смогут разводить костры, сжигать мусор и жарить шашлыки.

Противопожарный режим действовал в области с 15 апреля. Его вводил Евгений Куйвашев из-за крупных лесных пожаров в регионе.

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В Свердловской области с 15 сентября отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление 14 сентября принял губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного правительства, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об отмене особого противопожарного режима в регионе. Постановление принято 14 сентября на заседании областного правительства, оно вступает в силу на следующий день, то есть 15 сентября», — пишет ДИП на официальном сайте. Режим отменили из-за стабилизации пожарной обстановки в Свердловской области. Теперь жители региона смогут разводить костры, сжигать мусор и жарить шашлыки. Противопожарный режим действовал в области с 15 апреля. Его вводил Евгений Куйвашев из-за крупных лесных пожаров в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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