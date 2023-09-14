В Свердловской области отменили особый режим

В Свердловской области с 15 сентября отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление 14 сентября принял губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного правительства, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП).
«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об отмене особого противопожарного режима в регионе. Постановление принято 14 сентября на заседании областного правительства, оно вступает в силу на следующий день, то есть 15 сентября», — пишет ДИП на официальном сайте.
Режим отменили из-за стабилизации пожарной обстановки в Свердловской области. Теперь жители региона смогут разводить костры, сжигать мусор и жарить шашлыки.
Противопожарный режим действовал в области с 15 апреля. Его вводил Евгений Куйвашев из-за крупных лесных пожаров в регионе.
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