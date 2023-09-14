Курганский мэр заявил, что жителям не нужны автобусы из-за популярности такси

15 сентября 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Жители Белозерского округа, по мнению Богдановой, предпочитают такси (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Белозерском муниципальном округе Курганской области жители предпочли пользоваться услугами такси вместо автобусов. Из-за этого предприниматели не участвуют в конкурсах на перевозку пассажиров. Об этом сообщила врио главы Белозерского муниципального округа Наталья Богданова в прямом эфире группы Центра управления регионом в соцсети «Вконтакте». «Неоднократно проводили аукционы, но, к сожалению, ни один перевозчик не заявился, потому что это нерентабельно. В связи с тем, что, сколько бы автобусы не выезжали по маршруту, но население не пользовалось данными услугами, а пользовалось услугами такси», — сказала врио главы Богданова. Богданова добавила, что аукционы на перевозку пассажиров будут проводиться хотя бы раз в два года. По словам врио главы, в Белозерском округе нет специалиста по спорту и его развитию. В отсутствие наиболее доступного общественного транспорта, власти способствуют развитию спорта в округе — жители будут пересаживаться на велосипеды или ходить пешком, кроме тех, кто имеет личный транспорт или предпочитает такси. Ранее URA.RU писало, что арбитражным судом Курганской области вынесено решение о незаконности бездействия администрации Белозерского округа. Мэрия округа не разработала и не утвердила акты нужные для определения перевозчиков по муниципальным маршрутам. По данным дела, такое бездействие нарушает федеральный закон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Белозерском муниципальном округе Курганской области жители предпочли пользоваться услугами такси вместо автобусов. Из-за этого предприниматели не участвуют в конкурсах на перевозку пассажиров. Об этом сообщила врио главы Белозерского муниципального округа Наталья Богданова в прямом эфире группы Центра управления регионом в соцсети «Вконтакте». «Неоднократно проводили аукционы, но, к сожалению, ни один перевозчик не заявился, потому что это нерентабельно. В связи с тем, что, сколько бы автобусы не выезжали по маршруту, но население не пользовалось данными услугами, а пользовалось услугами такси», — сказала врио главы Богданова. Богданова добавила, что аукционы на перевозку пассажиров будут проводиться хотя бы раз в два года. По словам врио главы, в Белозерском округе нет специалиста по спорту и его развитию. В отсутствие наиболее доступного общественного транспорта, власти способствуют развитию спорта в округе — жители будут пересаживаться на велосипеды или ходить пешком, кроме тех, кто имеет личный транспорт или предпочитает такси. Ранее URA.RU писало, что арбитражным судом Курганской области вынесено решение о незаконности бездействия администрации Белозерского округа. Мэрия округа не разработала и не утвердила акты нужные для определения перевозчиков по муниципальным маршрутам. По данным дела, такое бездействие нарушает федеральный закон.