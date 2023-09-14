14 сентября 2023

Курганский мэр заявил, что жителям не нужны автобусы из-за популярности такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, транспорт, такси, яндекс такси, пробки на дорогах
Жители Белозерского округа, по мнению Богдановой, предпочитают такси (архивное фото) Фото:

В Белозерском муниципальном округе Курганской области жители предпочли пользоваться услугами такси вместо автобусов. Из-за этого предприниматели не участвуют в конкурсах на перевозку пассажиров. Об этом сообщила врио главы Белозерского муниципального округа Наталья Богданова в прямом эфире группы Центра управления регионом в соцсети «Вконтакте».

«Неоднократно проводили аукционы, но, к сожалению, ни один перевозчик не заявился, потому что это нерентабельно. В связи с тем, что, сколько бы автобусы не выезжали по маршруту, но население не пользовалось данными услугами, а пользовалось услугами такси», — сказала врио главы Богданова.

Богданова добавила, что аукционы на перевозку пассажиров будут проводиться хотя бы раз в два года. По словам врио главы, в Белозерском округе нет специалиста по спорту и его развитию. В отсутствие наиболее доступного общественного транспорта, власти способствуют развитию спорта в округе — жители будут пересаживаться на велосипеды или ходить пешком, кроме тех, кто имеет личный транспорт или предпочитает такси.

Ранее URA.RU писало, что арбитражным судом Курганской области вынесено решение о незаконности бездействия администрации Белозерского округа. Мэрия округа не разработала и не утвердила акты нужные для определения перевозчиков по муниципальным маршрутам. По данным дела, такое бездействие нарушает федеральный закон.

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В Белозерском муниципальном округе Курганской области жители предпочли пользоваться услугами такси вместо автобусов. Из-за этого предприниматели не участвуют в конкурсах на перевозку пассажиров. Об этом сообщила врио главы Белозерского муниципального округа Наталья Богданова в прямом эфире группы Центра управления регионом в соцсети «Вконтакте». «Неоднократно проводили аукционы, но, к сожалению, ни один перевозчик не заявился, потому что это нерентабельно. В связи с тем, что, сколько бы автобусы не выезжали по маршруту, но население не пользовалось данными услугами, а пользовалось услугами такси», — сказала врио главы Богданова. Богданова добавила, что аукционы на перевозку пассажиров будут проводиться хотя бы раз в два года. По словам врио главы, в Белозерском округе нет специалиста по спорту и его развитию. В отсутствие наиболее доступного общественного транспорта, власти способствуют развитию спорта в округе — жители будут пересаживаться на велосипеды или ходить пешком, кроме тех, кто имеет личный транспорт или предпочитает такси. Ранее URA.RU писало, что арбитражным судом Курганской области вынесено решение о незаконности бездействия администрации Белозерского округа. Мэрия округа не разработала и не утвердила акты нужные для определения перевозчиков по муниципальным маршрутам. По данным дела, такое бездействие нарушает федеральный закон.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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