Власти курганского округа мешают работать местным перевозчикам

Права перевозчиков округа нарушаются из-за бездействия властей (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Белозерском муниципальном округе Курганской области администрация не утвердила необходимые акты для определения перевозчиков по муниципальным маршрутам регулярных перевозок без открытого конкурса. Такие документы важны для регулирования правовых отношений предпринимателей. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Прокуратурой установлено, что администрацией Белозерского муниципального округа Курганской области нормативный правовой акт, устанавливающий порядок определения юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты муниципального маршрута выдаются без проведения открытого конкурса <…> не разработан и не принят. <…> Отсутствие указанного правового акта влечет неопределенность в реализации прав участников данных правоотношений, являющихся субъектами предпринимательской деятельности, чем нарушаются права и законные интересы неопределенного круга лиц, в том числе субъектов предпринимательской деятельности», — написано в документе по решению арбитражного суда о признании незаконным бездействия администрации.

Согласно информации из документа, бездействие органа самоуправления противоречит нормам федерального законодательства. Уточняется также, что представитель администрации в суд не явился. Решение судом было принято без участия представителя.

Корреспондент URA.RU позвонил в администрацию округа для комментария. Временно исполняющий обязанности главы округа Наталья Богданова, а также начальник управления делами Николай Лифинцев на звонки не ответили.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области власти не могут найти предпринимателей, желающих перевозить пассажиров между населенными пунктами. Всего надо было найти перевозчиков для 18 межмуниципальных маршрутов.