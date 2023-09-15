FT: Украина обвинила НАТО в неправильном обучении ВСУ

ВСУ не смогли освоить современные методы ведения операций, заявили американские лица Фото: Официальный портал Киева

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные, которых тренировали специалисты НАТО, не смогли освоить современные методы ведения операций. Солдаты из ВСУ, наоборот, критикуют альянс, который не смог их обучить должным образом. Спор американских официальных лиц и украинских военных осветила газета Financial Times.

«Если бы я только делал то, чему меня научили западные военные, я был бы мертв», — поделился украинский командир 78-го полка сил спецназа ВСУ с позывным «Сулеман», передает Financial Times . Он тренировался с американскими, британскими и польскими солдатами. По его словам, они дали ему хорошие советы, однако часть из них все же были вредными и губительными.

В газете отмечается, что в планы Запада и Украины входил молниеносный прорыв российских позиций. Однако ВСУ не смогли это сделать из-за превосходства ВС РФ в воздухе и укрепленной линии обороны. Поэтому спустя три месяца после начала операции Украина и страны Запад вступили в спор по поводу тактики на поле боя. Две стороны «сваливают» вину друг на друга.

«Украина во время тренировок не смогла освоить методы современных операций, сочетающие в себе механизированную пехоту, артиллерию и противовоздушную оборону. ВСУ слишком сильно избегали риска в своем подходе», — передает британская газета слова американских политиков.

Газета также приводит мнения военных аналитиков, которые отмечают, что обучение солдат ВСУ на Западе — слишком короткое. По их словам, оно не адаптировано под местные условия боя. С аналитиками согласны и военные ВСУ.

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. За три месяца боев армия страны не смогла достичь существенных успехов. Данный тезис озвучивал и президент России Владимир Путин, передает RT. В Запорожской области, где с самого начала операции начались ожесточенные бои, Украина также не достигла поставленных целей. На данный момент ВС РФ и ВСУ борются за Работино, из которого ранее ушли российские войска.