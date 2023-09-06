Российские войска оставили Работино

06 сентября 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

Уход российских войск из Работино стал тактическим маневром, сказал Евгений Балицкий Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска оставили село Работино в Запорожской области, так как держаться на этой территории без возможности окопаться не имеет смысла. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий. По его словам, отход был тактическим. «Российская армия <…> тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно окопаться, <…> в общем-то, не представляется целесообразным», — сказал Евгений Балицкий в эфире передачи «Соловьев LIFE». Врио главы Запорожья уточнил, что ВС России переместились на холмы. По словам Балицкого, армия РФ успела занять высоту близ населенного пункта. Украинские силы остались на менее выгодных позициях. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российская армия улучшила свои позиции в районе Работино при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем, передает телеканал 360. В оборонном ведомстве также заявили, что за 5 сентября было уничтожено до 170 бойцов ВСУ.

Российские войска оставили село Работино в Запорожской области, так как держаться на этой территории без возможности окопаться не имеет смысла. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий. По его словам, отход был тактическим. «Российская армия <…> тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно окопаться, <…> в общем-то, не представляется целесообразным», — сказал Евгений Балицкий в эфире передачи «Соловьев LIFE». Врио главы Запорожья уточнил, что ВС России переместились на холмы. По словам Балицкого, армия РФ успела занять высоту близ населенного пункта. Украинские силы остались на менее выгодных позициях. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российская армия улучшила свои позиции в районе Работино при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем, передает телеканал 360. В оборонном ведомстве также заявили, что за 5 сентября было уничтожено до 170 бойцов ВСУ.