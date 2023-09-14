В Екатеринбурге на Уралмаше планируют построить автовокзал и две станции метро

15 сентября 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Проектированием новой станции метро занимается УГМК Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жителям Уралмаша в Екатеринбурге в будущем могут облегчить жизнь за счет двух дополнительных станций метро и нового автовокзала. Об этом заявил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко. «Есть желание, построить станцию метрополитена. Не так далеко ближайшая станция — „Проспект Космонавтов“ — находится около „Омеги“. Оттуда до Veer Mall выходит всего 1,5 — 2 км», — сообщил Кравченко в эфире радио «Комсомольская правда». И уточнил, что там, где улица Шефская соединяется с проспектом Космонавтов, проходит тоннель метрополитена, из-за чего расстояние, где потребуется выполнить тоннель, будет не таким уж и большим. Также есть предложение вывести еще одну станцию метро на улицу Березовую. «Она расположена за мостом — на выходе на Верхнюю Пышму. Мы предлагали сделать там станцию метрополитена, организовать большую перехватывающую парковку и вынести туда Северный автовокзал», — уточнил глава Орджоникидзевского района. По словам Кравченко, сейчас автовокзал располагается не в самом лучшем месте — возле железнодорожного вокзала, где толком нет парковок, а горожане постоянно стоят в пробках. «Если мы это реализуем, то жители ближайших городов смогут приезжать на перехватывающую парковку, ставить там машины, садиться на метро и получать возможность добраться до практически любой центральной части Екатеринбурга. Ранее во власти Екатеринбурга обсуждали два сценария продления действующей ветки метро до ТЦ Veer Mall на Уралмаше. В первом варианте новая станция должна появится прямо под торговым центром, во втором — возле Veer Mall на площадке с вышками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Уралмаша в Екатеринбурге в будущем могут облегчить жизнь за счет двух дополнительных станций метро и нового автовокзала. Об этом заявил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко. «Есть желание, построить станцию метрополитена. Не так далеко ближайшая станция — „Проспект Космонавтов“ — находится около „Омеги“. Оттуда до Veer Mall выходит всего 1,5 — 2 км», — сообщил Кравченко в эфире радио «Комсомольская правда». И уточнил, что там, где улица Шефская соединяется с проспектом Космонавтов, проходит тоннель метрополитена, из-за чего расстояние, где потребуется выполнить тоннель, будет не таким уж и большим. Также есть предложение вывести еще одну станцию метро на улицу Березовую. «Она расположена за мостом — на выходе на Верхнюю Пышму. Мы предлагали сделать там станцию метрополитена, организовать большую перехватывающую парковку и вынести туда Северный автовокзал», — уточнил глава Орджоникидзевского района. По словам Кравченко, сейчас автовокзал располагается не в самом лучшем месте — возле железнодорожного вокзала, где толком нет парковок, а горожане постоянно стоят в пробках. «Если мы это реализуем, то жители ближайших городов смогут приезжать на перехватывающую парковку, ставить там машины, садиться на метро и получать возможность добраться до практически любой центральной части Екатеринбурга. Ранее во власти Екатеринбурга обсуждали два сценария продления действующей ветки метро до ТЦ Veer Mall на Уралмаше. В первом варианте новая станция должна появится прямо под торговым центром, во втором — возле Veer Mall на площадке с вышками.