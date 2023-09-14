14 сентября 2023

В Екатеринбурге на Уралмаше планируют построить автовокзал и две станции метро

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, метрополитен, метро, вагон метро, станция 1905 года
Проектированием новой станции метро занимается УГМК Фото:

Жителям Уралмаша в Екатеринбурге в будущем могут облегчить жизнь за счет двух дополнительных станций метро и нового автовокзала. Об этом заявил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

«Есть желание, построить станцию метрополитена. Не так далеко ближайшая станция — „Проспект Космонавтов“ — находится около „Омеги“. Оттуда до Veer Mall выходит всего 1,5 — 2 км», — сообщил Кравченко в эфире радио «Комсомольская правда». И уточнил, что там, где улица Шефская соединяется с проспектом Космонавтов, проходит тоннель метрополитена, из-за чего расстояние, где потребуется выполнить тоннель, будет не таким уж и большим.

Также есть предложение вывести еще одну станцию метро на улицу Березовую. «Она расположена за мостом — на выходе на Верхнюю Пышму. Мы предлагали сделать там станцию метрополитена, организовать большую перехватывающую парковку и вынести туда Северный автовокзал», — уточнил глава Орджоникидзевского района.

По словам Кравченко, сейчас автовокзал располагается не в самом лучшем месте — возле железнодорожного вокзала, где толком нет парковок, а горожане постоянно стоят в пробках. «Если мы это реализуем, то жители ближайших городов смогут приезжать на перехватывающую парковку, ставить там машины, садиться на метро и получать возможность добраться до практически любой центральной части Екатеринбурга.

Ранее во власти Екатеринбурга обсуждали два сценария продления действующей ветки метро до ТЦ Veer Mall на Уралмаше. В первом варианте новая станция должна появится прямо под торговым центром, во втором — возле Veer Mall на площадке с вышками.

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Жителям Уралмаша в Екатеринбурге в будущем могут облегчить жизнь за счет двух дополнительных станций метро и нового автовокзала. Об этом заявил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко. «Есть желание, построить станцию метрополитена. Не так далеко ближайшая станция — „Проспект Космонавтов“ — находится около „Омеги“. Оттуда до Veer Mall выходит всего 1,5 — 2 км», — сообщил Кравченко в эфире радио «Комсомольская правда». И уточнил, что там, где улица Шефская соединяется с проспектом Космонавтов, проходит тоннель метрополитена, из-за чего расстояние, где потребуется выполнить тоннель, будет не таким уж и большим. Также есть предложение вывести еще одну станцию метро на улицу Березовую. «Она расположена за мостом — на выходе на Верхнюю Пышму. Мы предлагали сделать там станцию метрополитена, организовать большую перехватывающую парковку и вынести туда Северный автовокзал», — уточнил глава Орджоникидзевского района. По словам Кравченко, сейчас автовокзал располагается не в самом лучшем месте — возле железнодорожного вокзала, где толком нет парковок, а горожане постоянно стоят в пробках. «Если мы это реализуем, то жители ближайших городов смогут приезжать на перехватывающую парковку, ставить там машины, садиться на метро и получать возможность добраться до практически любой центральной части Екатеринбурга. Ранее во власти Екатеринбурга обсуждали два сценария продления действующей ветки метро до ТЦ Veer Mall на Уралмаше. В первом варианте новая станция должна появится прямо под торговым центром, во втором — возле Veer Mall на площадке с вышками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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