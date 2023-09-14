Директора пермской школы, схватившего ученика, ждет служебная проверка

15 сентября 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Директор школы грубо отчитал ученика Фото: Илья Московец © URA.RU В отношении директора техно-школы им. В.П. Савиных Сергея Каменева инициирована служебная проверка. Такое решение принял городской департамент образования после публикации фотографии, где Каменев схватил ученика и отчитал его. «Департамент образования администрации города Перми проводит по данному факту служебную проверку», — написали представители администрации в комментарии под постом с фотографией директора и ученика. На опубликованном в сети изображении Каменев схватил ребенка за шкирку и прилюдно отчитывает его. Ранее URA.RU сообщало, что большинство подписчиков telegram-канала, где опубликовано изображение, встали на сторону директора. По мнению горожан, ребенок вполне вероятно вел себя недопустимо, поэтому к нему были применены такие меры.

В отношении директора техно-школы им. В.П. Савиных Сергея Каменева инициирована служебная проверка. Такое решение принял городской департамент образования после публикации фотографии, где Каменев схватил ученика и отчитал его. «Департамент образования администрации города Перми проводит по данному факту служебную проверку», — написали представители администрации в комментарии под постом с фотографией директора и ученика. На опубликованном в сети изображении Каменев схватил ребенка за шкирку и прилюдно отчитывает его. Ранее URA.RU сообщало, что большинство подписчиков telegram-канала, где опубликовано изображение, встали на сторону директора. По мнению горожан, ребенок вполне вероятно вел себя недопустимо, поэтому к нему были применены такие меры.