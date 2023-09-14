14 сентября 2023

Директора пермской школы, схватившего ученика, ждет служебная проверка

© Служба новостей «URA.RU»
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Директор школы грубо отчитал ученика Фото:

В отношении директора техно-школы им. В.П. Савиных Сергея Каменева инициирована служебная проверка. Такое решение принял городской департамент образования после публикации фотографии, где Каменев схватил ученика и отчитал его.

«Департамент образования администрации города Перми проводит по данному факту служебную проверку», — написали представители администрации в комментарии под постом с фотографией директора и ученика. На опубликованном в сети изображении Каменев схватил ребенка за шкирку и прилюдно отчитывает его.

Ранее URA.RU сообщало, что большинство подписчиков telegram-канала, где опубликовано изображение, встали на сторону директора. По мнению горожан, ребенок вполне вероятно вел себя недопустимо, поэтому к нему были применены такие меры.

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В отношении директора техно-школы им. В.П. Савиных Сергея Каменева инициирована служебная проверка. Такое решение принял городской департамент образования после публикации фотографии, где Каменев схватил ученика и отчитал его. «Департамент образования администрации города Перми проводит по данному факту служебную проверку», — написали представители администрации в комментарии под постом с фотографией директора и ученика. На опубликованном в сети изображении Каменев схватил ребенка за шкирку и прилюдно отчитывает его. Ранее URA.RU сообщало, что большинство подписчиков telegram-канала, где опубликовано изображение, встали на сторону директора. По мнению горожан, ребенок вполне вероятно вел себя недопустимо, поэтому к нему были применены такие меры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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