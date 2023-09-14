Одиозный депутат из Урая Леонард Насибуллин приехал на инаугурацию губернатора Тюменской области Александра Моора Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Оппозиционный депутат городской думы Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин получил приглашение на инаугурацию тюменского губернатора Александра Моора. Приглашение он получил, проведя активную работу по агитации за действующего главу области во время избирательной кампании в Урае. Насибуллин лично обходил земляков, собирал от них наказы и публиковал отчеты в соцсетях. Об этом депутат рассказал URA.RU и поделился фотографиями встречи с Моором.

«Я стал единственным представителем истеблишмента из Урая, которого пригласили на инаугурацию. Приглашение мне направили за активную работу по агитации за действующего главу Тюменской области Александра Моора. Я и мои сторонники провели большую работу в Урае, и я благодарен тюменским властям за то, что это не прошло незамеченным. Интересно, что ни глава города Тимур Закирзянов, ни спикер думы Александр Величко на церемонию не были приглашены», — поделился Насибуллин.

Инсайдеры в политическом истеблишменте округа отмечают, что у Насибуллина действительно была очень активная кампания в поддержку Моора, хотя он не был ни доверенным лицом действующего губернатора, не входит в «Команду Югры», и не является членом партии «Единая Россия». Однако собеседники агентства убеждены, что депутат вряд ли сменит регион. «В Югре у Насибуллина уже давно сложилась репутация одиозного политика. Выборы тюменского губернатора он использовал в надежде на получение политических дивидендов от областных властей. Приглашение на инаугурацию депутат получил, в отличии, например, от главы Урая. Но вряд ли сможет претендовать на что-то большее, чем фото с торжественной церемонии», — считает инсайдер.

В пресс-службе мэрии Урая не смогли уточнить, получали ли глава города Тимур Закирзянов и спикер гордумы Александр Величко приглашения на инаугурацию Моора. В ведомство направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что Югра добилась рекордной для региона явки и показателей качества голосования на выборах Тюменского губернатора. За Моора проголосовало более 356 тысяч югорчан.

Губернатор Тюменской области Александр Моор и депутат городской думы Урая Леонард Насибуллин Фото: Леонард Насибуллин