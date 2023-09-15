Россиянин получил 12,5 года за контрабанду в США запчастей для ракет

15 сентября 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тверской областной суд вынес приговор россиянину Сергею Кабанову, который по заданию спецслужб США контрабандой поставлял за границу изделия для ракетной техники. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Гражданин РФ Сергей Кабанов признан виновным в государственной измене. По заданию американских спецслужб он организовал контрабандный канал поставки в США российских изделий военного назначения», — сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Согласно приговору, Кабанов проведет 12,5 года в колонии строгого режима. По данным ФСБ, Кабанов действовал в интересах американской фирмы Victory Procurement Services, подконтрольной Министерству обороны США. Контрабанда шла через Латвию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий этот канал был ликвидирован.

Тверской областной суд вынес приговор россиянину Сергею Кабанову, который по заданию спецслужб США контрабандой поставлял за границу изделия для ракетной техники. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Гражданин РФ Сергей Кабанов признан виновным в государственной измене. По заданию американских спецслужб он организовал контрабандный канал поставки в США российских изделий военного назначения», — сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Согласно приговору, Кабанов проведет 12,5 года в колонии строгого режима. По данным ФСБ, Кабанов действовал в интересах американской фирмы Victory Procurement Services, подконтрольной Министерству обороны США. Контрабанда шла через Латвию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий этот канал был ликвидирован.