Россиянин получил 12,5 года за контрабанду в США запчастей для ракет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по избранию меры пресечения для Кокотеева Дмитрия. Курган, оглашение приговора, приговор, приговор суда, судья, суд, триколор, судебный процесс, герб россии, судебное дело
Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима Фото:

Тверской областной суд вынес приговор россиянину Сергею Кабанову, который по заданию спецслужб США контрабандой поставлял за границу изделия для ракетной техники. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Гражданин РФ Сергей Кабанов признан виновным в государственной измене. По заданию американских спецслужб он организовал контрабандный канал поставки в США российских изделий военного назначения», — сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Согласно приговору, Кабанов проведет 12,5 года в колонии строгого режима.

По данным ФСБ, Кабанов действовал в интересах американской фирмы Victory Procurement Services, подконтрольной Министерству обороны США. Контрабанда шла через Латвию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий этот канал был ликвидирован.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тверской областной суд вынес приговор россиянину Сергею Кабанову, который по заданию спецслужб США контрабандой поставлял за границу изделия для ракетной техники. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Гражданин РФ Сергей Кабанов признан виновным в государственной измене. По заданию американских спецслужб он организовал контрабандный канал поставки в США российских изделий военного назначения», — сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Согласно приговору, Кабанов проведет 12,5 года в колонии строгого режима. По данным ФСБ, Кабанов действовал в интересах американской фирмы Victory Procurement Services, подконтрольной Министерству обороны США. Контрабанда шла через Латвию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий этот канал был ликвидирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...