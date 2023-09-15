Шойгу: российский флот получит 12 кораблей до конца 2023 года

15 сентября 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу заявил, что ВМФ России пополнится к концу года Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ До конца 2023 года в Военно-морской флот России поступят 12 кораблей. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ. «В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12», — заявил Сергей Шойгу, его слова передает ТАСС. Он отметил, что на российское вооружение поступят фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» и другие. Шойгу подчеркнул, что за последние десять лет морской флот России пополнился 50 кораблями. Ранее Сергей Шойгу посетил завод по производству атомных подлодок. Он проверил то, как выполняется оборонный заказ.

До конца 2023 года в Военно-морской флот России поступят 12 кораблей. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ. «В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12», — заявил Сергей Шойгу, его слова передает ТАСС. Он отметил, что на российское вооружение поступят фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» и другие. Шойгу подчеркнул, что за последние десять лет морской флот России пополнился 50 кораблями. Ранее Сергей Шойгу посетил завод по производству атомных подлодок. Он проверил то, как выполняется оборонный заказ.