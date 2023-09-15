Шойгу посмотрел на ремонт атомных подлодок

Шойгу в Приморье проверил выполнение гособоронзаказа

15 сентября 2023 в 09:08 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу побывал на заводе «Звезда» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил завод в Приморье «Звезда». На нем он проверил ход производства и ремонта атомных подводных лодок, которые заказало государство. «Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил строительство плавучего докового комплекса, ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках госзаказа на оборонном заводе „Звезда“ в Большом Камне», — сообщили в Минобороны. Во время визита Шойгу потребовал, чтобы «Звезда» нарастила производственные мощности. Это нужно для того, чтобы гособоронзаказ был выполнен в срок. Во время визита Шойгу заслушал также доклад директора предприятия. Завод «Звезда» — единственное на Дальнем Востоке предприятие, на котором производятся атомные подводные лодки. Также на нем проводятся работы по модернизации военной техники, которая потом будет плавать по Тихому океану.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил завод в Приморье «Звезда». На нем он проверил ход производства и ремонта атомных подводных лодок, которые заказало государство. «Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил строительство плавучего докового комплекса, ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках госзаказа на оборонном заводе „Звезда“ в Большом Камне», — сообщили в Минобороны. Во время визита Шойгу потребовал, чтобы «Звезда» нарастила производственные мощности. Это нужно для того, чтобы гособоронзаказ был выполнен в срок. Во время визита Шойгу заслушал также доклад директора предприятия. Завод «Звезда» — единственное на Дальнем Востоке предприятие, на котором производятся атомные подводные лодки. Также на нем проводятся работы по модернизации военной техники, которая потом будет плавать по Тихому океану.