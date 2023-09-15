Шойгу посмотрел на ремонт атомных подлодок

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил завод в Приморье «Звезда». На нем он проверил ход производства и ремонта атомных подводных лодок, которые заказало государство.
«Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил строительство плавучего докового комплекса, ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках госзаказа на оборонном заводе „Звезда“ в Большом Камне», — сообщили в Минобороны. Во время визита Шойгу потребовал, чтобы «Звезда» нарастила производственные мощности. Это нужно для того, чтобы гособоронзаказ был выполнен в срок. Во время визита Шойгу заслушал также доклад директора предприятия.
Завод «Звезда» — единственное на Дальнем Востоке предприятие, на котором производятся атомные подводные лодки. Также на нем проводятся работы по модернизации военной техники, которая потом будет плавать по Тихому океану.
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