The Atlantic: Пентагон копирует тактику ВСУ на случай войны с Китаем

15 сентября 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Пентагон планирует изменить подход к ведению войны на случай конфликт с Китаем, заявил Филлипс Пейсон О’Брайен Фото: wikimedia.org/David B. Gleason новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Слова заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс о Китае означают, что Пентагон собирается использовать опыт ВСУ для корректировки тактики возможной войны с Китаем. Об этом заявил профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс в Шотландии Филлипс Пейсон О’Брайен. «Хикс прямо назвала борьбу Украины против России прецедентом/превью/репетицией (что-то в этом роде) конфликта США с более густонаселенной Китайской Народной Республикой. <…> Творческое использование Украиной военных технологий явно оказало большое влияние на мышление Пентагона», — написал Филлипс Пейсон О’Брайен для американского журнала The Atlantic . Хоть армия США и планирует перенять тактику ВСУ, это может создать определенные сложности. Дело в том, что Пентагон рассчитывает на быстрое уничтожение военных объектов противника. Однако такой план может сорваться из-за того, что США не смогут долгое время удерживать превосходство в воздухе. Филлипс Пейсон О’Брайен отмечает, что военные из США столкнутся с усиленной защитой ПВО. Упор на доминирование в воздухе был сформирован в США во время Второй мировой войны. Поэтому Штаты должны учитывать особенности современных условий войны. Конфликт между США и Китаем может разгореться из-за Тайваня. Остров остается под влиянием США, что не нравится Китаю. По информации Reuters, Штаты уже начали модернизировать свои ракеты на случай войны с Китаем. На этом фоне Китай тоже наращивает вооружение, создавая, в том числе, больше ядерного оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Слова заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс о Китае означают, что Пентагон собирается использовать опыт ВСУ для корректировки тактики возможной войны с Китаем. Об этом заявил профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс в Шотландии Филлипс Пейсон О’Брайен. «Хикс прямо назвала борьбу Украины против России прецедентом/превью/репетицией (что-то в этом роде) конфликта США с более густонаселенной Китайской Народной Республикой. <…> Творческое использование Украиной военных технологий явно оказало большое влияние на мышление Пентагона», — написал Филлипс Пейсон О’Брайен для американского журнала The Atlantic. Хоть армия США и планирует перенять тактику ВСУ, это может создать определенные сложности. Дело в том, что Пентагон рассчитывает на быстрое уничтожение военных объектов противника. Однако такой план может сорваться из-за того, что США не смогут долгое время удерживать превосходство в воздухе. Филлипс Пейсон О’Брайен отмечает, что военные из США столкнутся с усиленной защитой ПВО. Упор на доминирование в воздухе был сформирован в США во время Второй мировой войны. Поэтому Штаты должны учитывать особенности современных условий войны. Конфликт между США и Китаем может разгореться из-за Тайваня. Остров остается под влиянием США, что не нравится Китаю. По информации Reuters, Штаты уже начали модернизировать свои ракеты на случай войны с Китаем. На этом фоне Китай тоже наращивает вооружение, создавая, в том числе, больше ядерного оружия.