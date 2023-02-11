Kyodo News: Китай увеличит свой ядерный запас в три раза

11 февраля 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Китай намерен усилить свою армию ядерными боеголовками, сообщили в издании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Китай намерен увеличить свой ядерный запас в три раза к 2035 году из-за напряженных отношений с США по вопросу Тайваня. Об этом сообщило китайское издание Kyodo News, ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом. «Китай рассматривает возможность утроения своих запасов ядерных боеголовок до 900 к 2035 году. Поскольку ожидается дальнейшая эскалация напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за Тайваня», — пишет издание , ссылаясь на источники. Отношения между США и Китаем усугубились после визита на остров Тайвань, который китайская сторона считает своей территорией, спикера палаты представителей США Ненси Пелоси. Соединенные Штаты в китайско-тайваньском конфликте занимают сторону Тайваня, о чем неоднократно заявляли американские власти, включая президента страны Джо Байдена. Из-за напряженных отношений между Китаем и Тайванем, китайская сторона периодически проводит боевые учения на приграничных с островом территориям. Так, в начале января тайваньское Минобороны сообщало о более чем пятидесяти китайских истребителях, замеченных на территории государства, сообщает Vse42.Ru.

Китай намерен увеличить свой ядерный запас в три раза к 2035 году из-за напряженных отношений с США по вопросу Тайваня. Об этом сообщило китайское издание Kyodo News, ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом. «Китай рассматривает возможность утроения своих запасов ядерных боеголовок до 900 к 2035 году. Поскольку ожидается дальнейшая эскалация напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за Тайваня», — пишет издание, ссылаясь на источники. Отношения между США и Китаем усугубились после визита на остров Тайвань, который китайская сторона считает своей территорией, спикера палаты представителей США Ненси Пелоси. Соединенные Штаты в китайско-тайваньском конфликте занимают сторону Тайваня, о чем неоднократно заявляли американские власти, включая президента страны Джо Байдена. Из-за напряженных отношений между Китаем и Тайванем, китайская сторона периодически проводит боевые учения на приграничных с островом территориям. Так, в начале января тайваньское Минобороны сообщало о более чем пятидесяти китайских истребителях, замеченных на территории государства, сообщает Vse42.Ru.