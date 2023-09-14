14 сентября 2023

Жителям ХМАО придется заплатить на 50% больше за отпуск за рубежом

В ХМАО тарифы на зарубежный туризм выросли на 50%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Путевка. Тюмень, загранпаспорт, отпуск, покупка билета, путевка, туристическая поездка, поездка, деньги, туризм, глобус, путешествие, билет на самолет
В ХМАО выросли тарифы на зарубежный туризм Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли тарифы на зарубежный туризм. Услуги агентств путешествий за девять месяцев в Югре подорожали почти на 50%. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Тюменьстата.

«Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 48,1%)», — сообщили аналитики Тюменьстата. При этом цены на отдых в самом регионе остались почти на том же уровне. Стоимость услуг югорских санаториев выросла лишь на 2,4%.

Стоимость проживания в гостиницах Югры наоборот упала на 1,4%. При этом в регионе подешевел и пассажирский транспорт — цены упали на 12,5%.

Ранее URA.RU рассказывало, что россияне нашли новые места для туризма в ХМАО. Поток приезжающих на отдых в Югру из других регионов с начала года вырос на 10%.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе выросли тарифы на зарубежный туризм. Услуги агентств путешествий за девять месяцев в Югре подорожали почти на 50%. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Тюменьстата. «Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 48,1%)», — сообщили аналитики Тюменьстата. При этом цены на отдых в самом регионе остались почти на том же уровне. Стоимость услуг югорских санаториев выросла лишь на 2,4%. Стоимость проживания в гостиницах Югры наоборот упала на 1,4%. При этом в регионе подешевел и пассажирский транспорт — цены упали на 12,5%. Ранее URA.RU рассказывало, что россияне нашли новые места для туризма в ХМАО. Поток приезжающих на отдых в Югру из других регионов с начала года вырос на 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...