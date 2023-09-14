Жителям ХМАО придется заплатить на 50% больше за отпуск за рубежом

В ХМАО тарифы на зарубежный туризм выросли на 50%

15 сентября 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

В ХМАО выросли тарифы на зарубежный туризм Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе выросли тарифы на зарубежный туризм. Услуги агентств путешествий за девять месяцев в Югре подорожали почти на 50%. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Тюменьстата. «Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 48,1%)», — сообщили аналитики Тюменьстата. При этом цены на отдых в самом регионе остались почти на том же уровне. Стоимость услуг югорских санаториев выросла лишь на 2,4%. Стоимость проживания в гостиницах Югры наоборот упала на 1,4%. При этом в регионе подешевел и пассажирский транспорт — цены упали на 12,5%. Ранее URA.RU рассказывало, что россияне нашли новые места для туризма в ХМАО. Поток приезжающих на отдых в Югру из других регионов с начала года вырос на 10%.

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли тарифы на зарубежный туризм. Услуги агентств путешествий за девять месяцев в Югре подорожали почти на 50%. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Тюменьстата. «Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 48,1%)», — сообщили аналитики Тюменьстата. При этом цены на отдых в самом регионе остались почти на том же уровне. Стоимость услуг югорских санаториев выросла лишь на 2,4%. Стоимость проживания в гостиницах Югры наоборот упала на 1,4%. При этом в регионе подешевел и пассажирский транспорт — цены упали на 12,5%. Ранее URA.RU рассказывало, что россияне нашли новые места для туризма в ХМАО. Поток приезжающих на отдых в Югру из других регионов с начала года вырос на 10%.