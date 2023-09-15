112: Игорь Николаев попал в больницу из-за проблем с сердцем

Игорь Николаев доставлен в больницу
Музыканта и композитора Игоря Николаева доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, у Николаева проблемы с сердцем, сообщает telegram-канал 112.
«Музыкант и композитор Игорь Николаев госпитализирован в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. Его состояние врачи оценивают как тяжелое», — говорится в telegram-канале 112. Отмечается, что проблемы с сердцем у Николаева возникли еще в начале года. Однако тогда он отказался от серьезного медицинского вмешательства.
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