112: Игорь Николаев попал в больницу из-за проблем с сердцем

15 сентября 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Игорь Николаев доставлен в больницу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Музыканта и композитора Игоря Николаева доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, у Николаева проблемы с сердцем, сообщает telegram-канал 112. «Музыкант и композитор Игорь Николаев госпитализирован в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. Его состояние врачи оценивают как тяжелое», — говорится в telegram-канале 112. Отмечается, что проблемы с сердцем у Николаева возникли еще в начале года. Однако тогда он отказался от серьезного медицинского вмешательства.

Музыканта и композитора Игоря Николаева доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, у Николаева проблемы с сердцем, сообщает telegram-канал 112. «Музыкант и композитор Игорь Николаев госпитализирован в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. Его состояние врачи оценивают как тяжелое», — говорится в telegram-канале 112. Отмечается, что проблемы с сердцем у Николаева возникли еще в начале года. Однако тогда он отказался от серьезного медицинского вмешательства.