112: Игорь Николаев попал в больницу из-за проблем с сердцем

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, николаев игорь
Игорь Николаев доставлен в больницу Фото:

Музыканта и композитора Игоря Николаева доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, у Николаева проблемы с сердцем, сообщает telegram-канал 112.

«Музыкант и композитор Игорь Николаев госпитализирован в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. Его состояние врачи оценивают как тяжелое», — говорится в telegram-канале 112. Отмечается, что проблемы с сердцем у Николаева возникли еще в начале года. Однако тогда он отказался от серьезного медицинского вмешательства.

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Музыканта и композитора Игоря Николаева доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, у Николаева проблемы с сердцем, сообщает telegram-канал 112. «Музыкант и композитор Игорь Николаев госпитализирован в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. Его состояние врачи оценивают как тяжелое», — говорится в telegram-канале 112. Отмечается, что проблемы с сердцем у Николаева возникли еще в начале года. Однако тогда он отказался от серьезного медицинского вмешательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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