14 сентября 2023

В начальной школе курганского города произошел потоп. Видео

В начальной школе Шадринска протекает крыша из-за дождей
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, потоп, потолок, плесень, протечка крыши, школа
В школе №20 Шадринска протекла крыша (фото из архива) Фото:

В школе №20 города Шадринска Курганской области протекает крыша. Проблема возникла еще в мае 2023 года, когда часть крыши здания повредил сильный ветер, рассказал житель Шадринска. Видео потопа в школе опубликовано в шадринской группе соцсети «ВКонтакте».

«В таких условиях проходят занятия в начальной школе 20 города Шадринска, что по улице Уральского полка, 53а. Часть крыши унесло ветром еще 7 мая. Пришла осень, начались дожди. Куда идет вода? В здание, в классы. Результат: сырость, грибок, кошмар», — пишет автор поста в группе «Шадринск-Регион 45» во «ВКонтакте».

В пресс-службе администрации города Шадринска URA.RU ответили, что в школе будет выполнен частичный ремонт кровли по срочному договору, ситуацию в здании исправят. Кроме того, школа №20, а также еще семь школ попали в программу капитального ремонта на 2024 год.

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В школе №20 города Шадринска Курганской области протекает крыша. Проблема возникла еще в мае 2023 года, когда часть крыши здания повредил сильный ветер, рассказал житель Шадринска. Видео потопа в школе опубликовано в шадринской группе соцсети «ВКонтакте». «В таких условиях проходят занятия в начальной школе 20 города Шадринска, что по улице Уральского полка, 53а. Часть крыши унесло ветром еще 7 мая. Пришла осень, начались дожди. Куда идет вода? В здание, в классы. Результат: сырость, грибок, кошмар», — пишет автор поста в группе «Шадринск-Регион 45» во «ВКонтакте». В пресс-службе администрации города Шадринска URA.RU ответили, что в школе будет выполнен частичный ремонт кровли по срочному договору, ситуацию в здании исправят. Кроме того, школа №20, а также еще семь школ попали в программу капитального ремонта на 2024 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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