В школе №20 города Шадринска Курганской области протекает крыша. Проблема возникла еще в мае 2023 года, когда часть крыши здания повредил сильный ветер, рассказал житель Шадринска. Видео потопа в школе опубликовано в шадринской группе соцсети «ВКонтакте».
«В таких условиях проходят занятия в начальной школе 20 города Шадринска, что по улице Уральского полка, 53а. Часть крыши унесло ветром еще 7 мая. Пришла осень, начались дожди. Куда идет вода? В здание, в классы. Результат: сырость, грибок, кошмар», — пишет автор поста в группе «Шадринск-Регион 45» во «ВКонтакте».
В пресс-службе администрации города Шадринска URA.RU ответили, что в школе будет выполнен частичный ремонт кровли по срочному договору, ситуацию в здании исправят. Кроме того, школа №20, а также еще семь школ попали в программу капитального ремонта на 2024 год.
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