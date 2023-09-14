В начальной школе курганского города произошел потоп. Видео

В начальной школе Шадринска протекает крыша из-за дождей

15 сентября 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

В школе №20 Шадринска протекла крыша (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В школе №20 города Шадринска Курганской области протекает крыша. Проблема возникла еще в мае 2023 года, когда часть крыши здания повредил сильный ветер, рассказал житель Шадринска. Видео потопа в школе опубликовано в шадринской группе соцсети «ВКонтакте». «В таких условиях проходят занятия в начальной школе 20 города Шадринска, что по улице Уральского полка, 53а. Часть крыши унесло ветром еще 7 мая. Пришла осень, начались дожди. Куда идет вода? В здание, в классы. Результат: сырость, грибок, кошмар», — пишет автор поста в группе «Шадринск-Регион 45» во «ВКонтакте». В пресс-службе администрации города Шадринска URA.RU ответили, что в школе будет выполнен частичный ремонт кровли по срочному договору, ситуацию в здании исправят. Кроме того, школа №20, а также еще семь школ попали в программу капитального ремонта на 2024 год.

В школе №20 города Шадринска Курганской области протекает крыша. Проблема возникла еще в мае 2023 года, когда часть крыши здания повредил сильный ветер, рассказал житель Шадринска. Видео потопа в школе опубликовано в шадринской группе соцсети «ВКонтакте». «В таких условиях проходят занятия в начальной школе 20 города Шадринска, что по улице Уральского полка, 53а. Часть крыши унесло ветром еще 7 мая. Пришла осень, начались дожди. Куда идет вода? В здание, в классы. Результат: сырость, грибок, кошмар», — пишет автор поста в группе «Шадринск-Регион 45» во «ВКонтакте». В пресс-службе администрации города Шадринска URA.RU ответили, что в школе будет выполнен частичный ремонт кровли по срочному договору, ситуацию в здании исправят. Кроме того, школа №20, а также еще семь школ попали в программу капитального ремонта на 2024 год.