Будущий спикер думы Екатеринбурга прошла собеседование с АП

15 сентября 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Анна Гурарий возглавляет департамент политологии и социологии УрФУ Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудница УрФУ Анна Гурарий, претендующая на кресло спикера новой думы Екатеринбурга, прошла собеседование с представителями внутриполитического блока администрации президента РФ. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти. «Сегодня днем было совещание по видеоконференцсвязи», — поделился собеседник. Информацию подтвердил источник, близкий к областной власти. Оба собеседника при этом не уточнили, каковы итоги созвона. О том, что спикером будет Анна Гурарий, URA.RU первым сообщило 13 сентября. Мэр Алексей Орлов позднее подтвердил эту информацию. По его словам, кандидатуру Гурарий губернатору Евгению Куйвашеву предложил именно он. Новость по-настоящему шокировала политтусовку: фамилии Гурарий ранее не было ни в каких шорт-листах. Статья по теме Как вторым человеком Екатеринбурга стала 33-летний декан УрФУ Позднее стало известно, что официальное утверждение ее в должности откладывается — из-за согласования с УФСБ (стандартная процедура) — и что на первом заседании, 19 сентября, изберут лишь первого вице-спикера, Михаила Матеева. А накануне утром среди депутатов и топ-чиновников мэрии стал распространяться слух, что сразу несколько статусных депутатов якобы высказали недовольство назначением Гурарий, и якобы именно поэтому резиденция главы региона взяла дополнительную паузу, а сама Гурарий полетит за поддержкой в Москву. Позднее Орлов заявил корреспонденту, что это неправда. Утром 15 сентября в мэрии прошло собрание новоизбранных депутатов-«единороссов». Ожидалось, что Гурарий представят там как будущего спикера — во избежание каких-либо разногласий. Но этого не произошло, и присутствовавшие, по данным URA.RU, начали обсуждать между собой в кулуарах, что «у Гурарий затягивается согласование в Москве». Об этом же говорят и информированные муниципальные служащие. По словам одного из источников URA.RU, если собеседование Гурарий прошла успешно, то вопрос об избрании спикера все же может быть внесен в повестку заседания 19 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудница УрФУ Анна Гурарий, претендующая на кресло спикера новой думы Екатеринбурга, прошла собеседование с представителями внутриполитического блока администрации президента РФ. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти. «Сегодня днем было совещание по видеоконференцсвязи», — поделился собеседник. Информацию подтвердил источник, близкий к областной власти. Оба собеседника при этом не уточнили, каковы итоги созвона. О том, что спикером будет Анна Гурарий, URA.RU первым сообщило 13 сентября. Мэр Алексей Орлов позднее подтвердил эту информацию. По его словам, кандидатуру Гурарий губернатору Евгению Куйвашеву предложил именно он. Новость по-настоящему шокировала политтусовку: фамилии Гурарий ранее не было ни в каких шорт-листах. Позднее стало известно, что официальное утверждение ее в должности откладывается — из-за согласования с УФСБ (стандартная процедура) — и что на первом заседании, 19 сентября, изберут лишь первого вице-спикера, Михаила Матеева. А накануне утром среди депутатов и топ-чиновников мэрии стал распространяться слух, что сразу несколько статусных депутатов якобы высказали недовольство назначением Гурарий, и якобы именно поэтому резиденция главы региона взяла дополнительную паузу, а сама Гурарий полетит за поддержкой в Москву. Позднее Орлов заявил корреспонденту, что это неправда. Утром 15 сентября в мэрии прошло собрание новоизбранных депутатов-«единороссов». Ожидалось, что Гурарий представят там как будущего спикера — во избежание каких-либо разногласий. Но этого не произошло, и присутствовавшие, по данным URA.RU, начали обсуждать между собой в кулуарах, что «у Гурарий затягивается согласование в Москве». Об этом же говорят и информированные муниципальные служащие. По словам одного из источников URA.RU, если собеседование Гурарий прошла успешно, то вопрос об избрании спикера все же может быть внесен в повестку заседания 19 сентября.