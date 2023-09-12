Куйвашев выбрал спикера новой гордумы Екатеринбурга. Фото 13 сентября 2023 в 10:33 Размер текста - 17 + Анну Гурарий на выборах поддерживала «Синара» Фото: Илья Московец © URA.RU Спикером новой думы Екатеринбурга будет директор департамента социологии и политологии УрФУ Анна Гурарий. Такое решение, по данным URA.RU, по итогам двухдневных консультаций принял губернатор Евгений Куйвашев. Кандидатуру Гурарий утром 13 сентября мэр Алексей Орлов представил кадровой комиссии межрегионального координационного совета «Единой России» по УрФО. Гурарий, по одной из версий, была среди его предложений, которые он обсуждал с главой региона 11 сентября. «Следующим шагом станет согласование Гурарий с внутриполитическим блоком администрации президента РФ», — уточнил источник URA.RU. Депутат Михаил Матвеев, если ничего не сорвется, будет первым замом Гурарий. Новость по теме Куйвашев и Орлов вызвали кандидатов в спикеры думы Екатеринбурга Анне Гурарий 33 года. В 29 лет она стала самым молодым директором (деканом) в истории УрФУ. На выборах в думу ее округ №9 был одним из тяжелейших: начинающему политику противостоял опытный депутат Константин Киселев («Яблоко»), финансируемый миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Гурарий поддерживала группа «Синара». Она в итоге выиграла с большим отрывом — 41,02% (3945 голосов) против 18,56% (1785) у Киселева. О том, что Гурарий в шорт-листе претендентов на кресло спикера новой думы, URA.RU первым сообщило накануне. Также агентство называло фамилии Матвеева и экс-сотрудника УФСБ Сергея Павленко. На выходе из облисполкома ЕР Орлов дал Гурарий первые вводные Фото: Денис Аллаяров Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Спикером новой думы Екатеринбурга будет директор департамента социологии и политологии УрФУ Анна Гурарий. Такое решение, по данным URA.RU, по итогам двухдневных консультаций принял губернатор Евгений Куйвашев. Кандидатуру Гурарий утром 13 сентября мэр Алексей Орлов представил кадровой комиссии межрегионального координационного совета «Единой России» по УрФО. Гурарий, по одной из версий, была среди его предложений, которые он обсуждал с главой региона 11 сентября. «Следующим шагом станет согласование Гурарий с внутриполитическим блоком администрации президента РФ», — уточнил источник URA.RU. Депутат Михаил Матвеев, если ничего не сорвется, будет первым замом Гурарий. Анне Гурарий 33 года. В 29 лет она стала самым молодым директором (деканом) в истории УрФУ. На выборах в думу ее округ №9 был одним из тяжелейших: начинающему политику противостоял опытный депутат Константин Киселев («Яблоко»), финансируемый миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Гурарий поддерживала группа «Синара». Она в итоге выиграла с большим отрывом — 41,02% (3945 голосов) против 18,56% (1785) у Киселева. О том, что Гурарий в шорт-листе претендентов на кресло спикера новой думы, URA.RU первым сообщило накануне. Также агентство называло фамилии Матвеева и экс-сотрудника УФСБ Сергея Павленко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям