Избрание спикера новой думы Екатеринбурга затягивается

13 сентября 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Назначение Анны Гурарий спикером стало неожиданностью для местного истеблишмента Фото: Илья Московец © URA.RU Директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий, скорее всего, не будет избрана спикером новой думы Екатеринбурга на первом заседании 19 сентября. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с подготовкой процедуры. Статья по теме Как вторым человеком Екатеринбурга стала 33-летний декан УрФУ По его словам, это связано с тем, что свердловское УФСБ еще не согласовало Гурарий (такие проверки — стандартная процедура). Поэтому «решено не торопиться». «К тому же это позволяет регламент думы. На первом заседании будет избран первый вице-спикер — Михаил Матвеев. Он скажет, что избрание председателя требует консультаций с политическими партиями. Так что Гурарий изберут на следующем заседании — вероятно, 26 сентября», — поделился собеседник. О том, что 33-летняя Гурарий будет спикером, URA.RU сообщило утром 13 сентября — когда мэр Алексей Орлов согласовал ее с кадровой комиссией «Единой России». По словам Орлова, инициатива назначить Гурарий принадлежит ему. Как и сделать 66-летнего депутата Михаила Матвеева («Ренова») ее первым замом, который будет помогать войти в курс дела.

Директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий, скорее всего, не будет избрана спикером новой думы Екатеринбурга на первом заседании 19 сентября. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с подготовкой процедуры. По его словам, это связано с тем, что свердловское УФСБ еще не согласовало Гурарий (такие проверки — стандартная процедура). Поэтому «решено не торопиться». «К тому же это позволяет регламент думы. На первом заседании будет избран первый вице-спикер — Михаил Матвеев. Он скажет, что избрание председателя требует консультаций с политическими партиями. Так что Гурарий изберут на следующем заседании — вероятно, 26 сентября», — поделился собеседник. О том, что 33-летняя Гурарий будет спикером, URA.RU сообщило утром 13 сентября — когда мэр Алексей Орлов согласовал ее с кадровой комиссией «Единой России». По словам Орлова, инициатива назначить Гурарий принадлежит ему. Как и сделать 66-летнего депутата Михаила Матвеева («Ренова») ее первым замом, который будет помогать войти в курс дела.