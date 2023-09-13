Избрание спикера новой думы Екатеринбурга затягивается

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Субботник в Шарташском лесном парке. Екатеринбург, гурарий анна
Назначение Анны Гурарий спикером стало неожиданностью для местного истеблишмента Фото:

Директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий, скорее всего, не будет избрана спикером новой думы Екатеринбурга на первом заседании 19 сентября. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с подготовкой процедуры.

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По его словам, это связано с тем, что свердловское УФСБ еще не согласовало Гурарий (такие проверки — стандартная процедура). Поэтому «решено не торопиться». «К тому же это позволяет регламент думы. На первом заседании будет избран первый вице-спикер — Михаил Матвеев. Он скажет, что избрание председателя требует консультаций с политическими партиями. Так что Гурарий изберут на следующем заседании — вероятно, 26 сентября», — поделился собеседник.

О том, что 33-летняя Гурарий будет спикером, URA.RU сообщило утром 13 сентября — когда мэр Алексей Орлов согласовал ее с кадровой комиссией «Единой России». По словам Орлова, инициатива назначить Гурарий принадлежит ему. Как и сделать 66-летнего депутата Михаила Матвеева («Ренова») ее первым замом, который будет помогать войти в курс дела.

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Директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий, скорее всего, не будет избрана спикером новой думы Екатеринбурга на первом заседании 19 сентября. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с подготовкой процедуры. По его словам, это связано с тем, что свердловское УФСБ еще не согласовало Гурарий (такие проверки — стандартная процедура). Поэтому «решено не торопиться». «К тому же это позволяет регламент думы. На первом заседании будет избран первый вице-спикер — Михаил Матвеев. Он скажет, что избрание председателя требует консультаций с политическими партиями. Так что Гурарий изберут на следующем заседании — вероятно, 26 сентября», — поделился собеседник. О том, что 33-летняя Гурарий будет спикером, URA.RU сообщило утром 13 сентября — когда мэр Алексей Орлов согласовал ее с кадровой комиссией «Единой России». По словам Орлова, инициатива назначить Гурарий принадлежит ему. Как и сделать 66-летнего депутата Михаила Матвеева («Ренова») ее первым замом, который будет помогать войти в курс дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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