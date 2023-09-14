Вице-мэр Нижневартовска Хотинецкий уволился из администрации

Вице-мэр Нижневартовска Хотинецкий уходит в отставку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) вице-мэр Олег Хотинецкий, проработавший на посту чуть больше года, покидает пост. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа отметил, что куратору внутриполитического блока не удалось показать себя на выборах главы Тюменской области.

«Хотинецкий уходит из мэрии, проработав чуть больше года. Ему не удалось достичь высокой явки на выборах главы Тюменской области — в Нижневартовске, втором по численности муниципалитете округа, на выборы пришли 27,71% избирателей. Это второй результат с конца среди 22 муниципалитетов», — отмечает инсайдер.

Интернет-издание NEFT отмечает, что Хотинецкий будет работать в другом регионе на выборах президента РФ. Работа главы нижневартовского внутрипола вызывала неоднозначное отношение как в окружном правительстве, так и среди подчиненных. Только за последние месяцы из курируемого им департамента общественных коммуникаций и молодежной политики ушли двое специалистов, которые работали там более 10 лет.

Пока неизвестно, сменит ли работу протеже Хотинецкого, его земляк из Астрахани Виктор Мыльников, возглавлявший департамент общественных коммуникаций. В пресс-службе мэрии не ответили на звонки корреспондента агентства, в ведомство направлен запрос. Вице-мэр подтвердил отставку. «Перехожу на другое место работы, подробности пока озвучивать не буду», — сообщил Хотинецкий.

Ранее URA.RU писало о неготовности к выборам нижневартовских властей. По данным инсайдеров, накануне единого дня голосования данные социологии были неутешительными.

Обновлено в 15:27

В пресс-службе мэрии уточнили, что глава департамента общественных коммуникаций Виктор Мыльников остается в Нижневартовске. Он будет исполнять обязанности предшественника и курировать внутреннюю политику Нижневартовска.