Берлин не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus вслед за США

12 сентября 2023 в 00:58 Размер текста - 17 +

Берлин не пошлет Украине оружие, если США направят Киеву ракеты ATACMS Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Берлина заявили, что не будут поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, если США отправят Киеву ATACMS. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. «Писториус заявил в понедельник [11 сентября], что Берлин не обязательно станет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus только потому, что США могут решить направить ракеты дальнего радиуса действия [ATACMS] Украине», — передает слова Писториуса агентство Reuters. Власти Америки еще рассматривают вопрос поставок ракет, однако новых решений на этот счет еще не принято. Ранее немецкие политики из собственной партии канцлера Германии Олафа Шольца настаивали насчет поставок на Украину дальнобойных ракет Taurus. При этом власти США не исключают, что будут поставлять ракеты ATACMS Киеву. Но пока не готовы объявить о таком решение, заявили в Белом доме.

Власти Берлина заявили, что не будут поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, если США отправят Киеву ATACMS. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. «Писториус заявил в понедельник [11 сентября], что Берлин не обязательно станет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus только потому, что США могут решить направить ракеты дальнего радиуса действия [ATACMS] Украине», — передает слова Писториуса агентство Reuters. Власти Америки еще рассматривают вопрос поставок ракет, однако новых решений на этот счет еще не принято. Ранее немецкие политики из собственной партии канцлера Германии Олафа Шольца настаивали насчет поставок на Украину дальнобойных ракет Taurus. При этом власти США не исключают, что будут поставлять ракеты ATACMS Киеву. Но пока не готовы объявить о таком решение, заявили в Белом доме.