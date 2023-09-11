11 сентября 2023

Берлин не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus вслед за США

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, ракета, бомба, рсзо, M270, stock, умная, ATACMS, М270
Берлин не пошлет Украине оружие, если США направят Киеву ракеты ATACMS Фото:
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Власти Берлина заявили, что не будут поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, если США отправят Киеву ATACMS. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Писториус заявил в понедельник [11 сентября], что Берлин не обязательно станет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus только потому, что США могут решить направить ракеты дальнего радиуса действия [ATACMS] Украине», — передает слова Писториуса агентство Reuters. Власти Америки еще рассматривают вопрос поставок ракет, однако новых решений на этот счет еще не принято.

Ранее немецкие политики из собственной партии канцлера Германии Олафа Шольца настаивали насчет поставок на Украину дальнобойных ракет Taurus. При этом власти США не исключают, что будут поставлять ракеты ATACMS Киеву. Но пока не готовы объявить о таком решение, заявили в Белом доме.

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Власти Берлина заявили, что не будут поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, если США отправят Киеву ATACMS. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. «Писториус заявил в понедельник [11 сентября], что Берлин не обязательно станет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus только потому, что США могут решить направить ракеты дальнего радиуса действия [ATACMS] Украине», — передает слова Писториуса агентство Reuters. Власти Америки еще рассматривают вопрос поставок ракет, однако новых решений на этот счет еще не принято. Ранее немецкие политики из собственной партии канцлера Германии Олафа Шольца настаивали насчет поставок на Украину дальнобойных ракет Taurus. При этом власти США не исключают, что будут поставлять ракеты ATACMS Киеву. Но пока не готовы объявить о таком решение, заявили в Белом доме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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