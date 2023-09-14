Девочка, получившая ожоги в Перми, пострадала из-за бракованной запчасти

15 сентября 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Школьница сидела на квадроцикле, когда на нее вылился антифриз Фото: Александр Мамаев © URA.RU Школьница, которая получила сильные ожоги, катаясь на квадроцикле, пострадала из-за бракованной запчасти. Именно это, по мнению организаторов экскурсии на транспорте, стало причиной утечки антифриза. «Вообще, мы ежедневно делаем техническое обслуживание всем нашим квадроциклам. Та ситуация случилась из-за того, что на квадроцикл была установлена бракованная деталь. Сейчас она находится на экспертизе», — рассказали URA.RU в компании «Квадротур», которая проводила экскурсию. Организаторы также отметили, что они хотели решить ситуацию полюбовно и планировали оплатить девочке лечение, но родители не стали с ними общаться. «Мы три дня подряд звонили родителям пострадавшей девочки и, вроде, договорились, что после того, как ребенка выпишут из больницы мы обсудим как им помочь. Но потом они перестали выходить на связь и теперь не отвечают нам», — рассказали в «Квадротуре». Трагический случай произошел в Кировском районе Перми 2 сентября. Девочка поехала с родителями на экскурсию на квадроциклах. В тот момент, когда все остановились у пруда, чтобы сделать фотографии, на ребенка, оставшегося на квадроцикле, начал литься антифриз. С сильнейшими ожогами 10-летнюю школьницу доставили в больницу. Сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии, она продолжает проходить лечение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Школьница, которая получила сильные ожоги, катаясь на квадроцикле, пострадала из-за бракованной запчасти. Именно это, по мнению организаторов экскурсии на транспорте, стало причиной утечки антифриза. «Вообще, мы ежедневно делаем техническое обслуживание всем нашим квадроциклам. Та ситуация случилась из-за того, что на квадроцикл была установлена бракованная деталь. Сейчас она находится на экспертизе», — рассказали URA.RU в компании «Квадротур», которая проводила экскурсию. Организаторы также отметили, что они хотели решить ситуацию полюбовно и планировали оплатить девочке лечение, но родители не стали с ними общаться. «Мы три дня подряд звонили родителям пострадавшей девочки и, вроде, договорились, что после того, как ребенка выпишут из больницы мы обсудим как им помочь. Но потом они перестали выходить на связь и теперь не отвечают нам», — рассказали в «Квадротуре». Трагический случай произошел в Кировском районе Перми 2 сентября. Девочка поехала с родителями на экскурсию на квадроциклах. В тот момент, когда все остановились у пруда, чтобы сделать фотографии, на ребенка, оставшегося на квадроцикле, начал литься антифриз. С сильнейшими ожогами 10-летнюю школьницу доставили в больницу. Сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии, она продолжает проходить лечение.