Курганских перевозчиков собрали на срочное совещание в мэрию

15 сентября 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Совещание прошло в администрации города при участии перевозчиков, представителей УГИБДД и прокуратуры (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В администрации Кургана прошло совещание городских перевозчиков с чиновниками и силовиками. Темой такого собрания стала безопасность пассажирских перевозок. Информацией с URA.RU поделились источники, близкие к транспортной сфере. «Состоялось совещание по вопросам безопасности, где были все перевозчики. Говорили о проблемах на дорогах. Обсудили все проблемы: гонки на дорогах, техническое обслуживание транспорта, соблюдение графиков и прочее», — рассказал источник. Кроме представителей администрации города, в совещании приняли участие представители силовых структур, контролирующие безопасность в Кургане. По информации другого источника, разобрали проблемы всех перевозчиков — как участников транспортной реформы, так и не участвующих в ней. Но указывать на кого-то конкретно не стали. Подобные встречи в мэрии хотят проводить регулярно, по словам источника, видимо, для повышения уровня безопасности общественного транспорта. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана, оповещая горожан о проводимой акции от платежной системы «Мир», не сообщила, что участвуют в ней не только новая маршрутная сеть города, но и старая. В результате некоторые горожане были введены в заблуждение, что акция работает только на новой маршрутной сети.

В администрации Кургана прошло совещание городских перевозчиков с чиновниками и силовиками. Темой такого собрания стала безопасность пассажирских перевозок. Информацией с URA.RU поделились источники, близкие к транспортной сфере. «Состоялось совещание по вопросам безопасности, где были все перевозчики. Говорили о проблемах на дорогах. Обсудили все проблемы: гонки на дорогах, техническое обслуживание транспорта, соблюдение графиков и прочее», — рассказал источник. Кроме представителей администрации города, в совещании приняли участие представители силовых структур, контролирующие безопасность в Кургане. По информации другого источника, разобрали проблемы всех перевозчиков — как участников транспортной реформы, так и не участвующих в ней. Но указывать на кого-то конкретно не стали. Подобные встречи в мэрии хотят проводить регулярно, по словам источника, видимо, для повышения уровня безопасности общественного транспорта. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана, оповещая горожан о проводимой акции от платежной системы «Мир», не сообщила, что участвуют в ней не только новая маршрутная сеть города, но и старая. В результате некоторые горожане были введены в заблуждение, что акция работает только на новой маршрутной сети.