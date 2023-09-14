Мэрия Кургана, лоббируя своих перевозчиков, вводит в заблуждение горожан. Скрин

15 сентября 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Акция, проводимая платежной системой «Мир», проходит не только на новой маршрутной сети (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Перевозчики, которые работают в Кургане вне транспортной реформы, обнаружили, что мэрия Кургана лоббирует их конкурентов. Власти заявили, что льготы на проезд по карте «Мир» действуют на новых маршрутах. На деле же оказалось, что сэкономить могут пассажиры на любых маршрутах, так как льготу предоставляет платежная система «Мир». Об этом URA.RU сообщил представитель одного из городских перевозчиков. «Не оповестили, что данная акция будет и у нас действовать. К нам обратился пассажир и спросил: почему не проходит оплата по MirPay? Почему мне выбивают билет по 30 рублей? Мы начинаем выяснять. Администрация на сайте пишет, что акция действует на новых маршрутах. Обратившись к первоисточнику, узнали, что на всех», — поделился представитель перевозчика. Представитель предпринимателя Виктора Ильина, который также является одним из перевозчиков на старой маршрутной сети, рассказал, что не обратили внимания на неточность новости мэрии. В том, что акция будет касаться не только новых маршрутов, не сомневался.



В администрации Кургана порекомендовали обратиться к первоисточнику. Первоисточником является сайт платежной системы «Мир». В документации к проводимой акции на сайте указан список перевозчиков-участников акции. Среди них есть новая маршрутная сеть, а также старая. Ранее URA.RU писало, что в Кургане пройдет акция от платежной системы «Мир». В рамках акции пассажирам общественного городского транспорта предоставляется скидка на проезд при выполнении обязательных условий акции. скрин: сайт администрации города Кургана Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перевозчики, которые работают в Кургане вне транспортной реформы, обнаружили, что мэрия Кургана лоббирует их конкурентов. Власти заявили, что льготы на проезд по карте «Мир» действуют на новых маршрутах. На деле же оказалось, что сэкономить могут пассажиры на любых маршрутах, так как льготу предоставляет платежная система «Мир». Об этом URA.RU сообщил представитель одного из городских перевозчиков. «Не оповестили, что данная акция будет и у нас действовать. К нам обратился пассажир и спросил: почему не проходит оплата по MirPay? Почему мне выбивают билет по 30 рублей? Мы начинаем выяснять. Администрация на сайте пишет, что акция действует на новых маршрутах. Обратившись к первоисточнику, узнали, что на всех», — поделился представитель перевозчика. Представитель предпринимателя Виктора Ильина, который также является одним из перевозчиков на старой маршрутной сети, рассказал, что не обратили внимания на неточность новости мэрии. В том, что акция будет касаться не только новых маршрутов, не сомневался. В администрации Кургана порекомендовали обратиться к первоисточнику. Первоисточником является сайт платежной системы «Мир». В документации к проводимой акции на сайте указан список перевозчиков-участников акции. Среди них есть новая маршрутная сеть, а также старая. Ранее URA.RU писало, что в Кургане пройдет акция от платежной системы «Мир». В рамках акции пассажирам общественного городского транспорта предоставляется скидка на проезд при выполнении обязательных условий акции.