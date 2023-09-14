Глава Пермского муниципального округа признал, что в местном поселке «жить невозможно»

В поселке Таежный жить невозможно, признал глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов. Расселение людей остается в планах чиновников, хотя это обещали сделать еще летом. Информация прозвучала на заседании правительства Пермского края, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».
«Мы занимаемся переселением из труднодоступных населенных пунктов. Это поселок Таежный. Наша цель в ближайшее время его ликвидировать как населенный пункт. Фактически там жить невозможно», — сообщил Цветов, докладывая о развитии округа губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. «Ликвидация — не наш метод», — поправил глава региона, отметив, что речь идет о переселении людей «в более благоприятные условия».
О жизни в поселке Таежный, который находится всего в 50 километрах от Перми, URA.RU рассказывало в апрельском фоторепортаже. Сюда не ходит общественный транспорт, здесь нет ни одного учреждения соцкультбыта здравоохранения. Власти предлагали жителям до 30 июня найти жилье в других населенных пунктах, но люди уверены, что выплаченных государством денег не хватит на покупку других квартир и домов.
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