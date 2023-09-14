14 сентября 2023

Глава Пермского муниципального округа признал, что в местном поселке «жить невозможно»

Люди продолжают жить в пермском поселке Таежный, который хотели расселить летом
© Служба новостей «URA.RU»
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Расселение жителей поселка Таежный. Юго Камское сельское поселение. Пермь, деревня, заброшка, глухомань, брошенный поселок, расселенный поселок, знак таежный
Выбраться из Таежного сложнее, чем приехать Фото:

В поселке Таежный жить невозможно, признал глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов. Расселение людей остается в планах чиновников, хотя это обещали сделать еще летом. Информация прозвучала на заседании правительства Пермского края, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».

«Мы занимаемся переселением из труднодоступных населенных пунктов. Это поселок Таежный. Наша цель в ближайшее время его ликвидировать как населенный пункт. Фактически там жить невозможно», — сообщил Цветов, докладывая о развитии округа губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. «Ликвидация — не наш метод», — поправил глава региона, отметив, что речь идет о переселении людей «в более благоприятные условия».

О жизни в поселке Таежный, который находится всего в 50 километрах от Перми, URA.RU рассказывало в апрельском фоторепортаже. Сюда не ходит общественный транспорт, здесь нет ни одного учреждения соцкультбыта здравоохранения. Власти предлагали жителям до 30 июня найти жилье в других населенных пунктах, но люди уверены, что выплаченных государством денег не хватит на покупку других квартир и домов.

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В поселке Таежный жить невозможно, признал глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов. Расселение людей остается в планах чиновников, хотя это обещали сделать еще летом. Информация прозвучала на заседании правительства Пермского края, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте». «Мы занимаемся переселением из труднодоступных населенных пунктов. Это поселок Таежный. Наша цель в ближайшее время его ликвидировать как населенный пункт. Фактически там жить невозможно», — сообщил Цветов, докладывая о развитии округа губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. «Ликвидация — не наш метод», — поправил глава региона, отметив, что речь идет о переселении людей «в более благоприятные условия». О жизни в поселке Таежный, который находится всего в 50 километрах от Перми, URA.RU рассказывало в апрельском фоторепортаже. Сюда не ходит общественный транспорт, здесь нет ни одного учреждения соцкультбыта здравоохранения. Власти предлагали жителям до 30 июня найти жилье в других населенных пунктах, но люди уверены, что выплаченных государством денег не хватит на покупку других квартир и домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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