У возвращающихся в РФ иностранцев с русскими корнями проверят знание языка

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При переезде в Россию необходимо будет пройти проверку на владение русским языком Фото:

С 2024 года иностранцы с русскими корнями, которые возвращаются в Россию, должны будут подтвердить свое знание русского языка. Об этом стало известно из постановления правительства РФ.

«Соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран, должны будут подтверждать владение русским языком», — говорится в постановлении. Там добавили, что некоторые категории граждан исключаются из этого требования, включая граждан Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.

Приезжим нужно будет пройти собеседование в нескольких случаях. В частности, если нет соответствующего документа о получении образования в России или в бывших республиках СССР до 1991 года, или документа об образовании, выданного в стране, где русский является одним из государственных языков. Решение о его уровне владения русским языком будет принято уполномоченной комиссией, заключили в постановлении.

Ранее МВД России представило проект указа президента о создании института репатриации в России. Этот проект предусматривает внесение изменений в государственную программу по оказанию содействия переселению соотечественников в Россию, проживающих за рубежом. Цель программы — установление института репатриации, передает РАПСИ. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников предложил предоставить репатриированным россиянам, страдающим от русофобии за рубежом, социальный пакет и жилье в России.

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С 2024 года иностранцы с русскими корнями, которые возвращаются в Россию, должны будут подтвердить свое знание русского языка. Об этом стало известно из постановления правительства РФ. «Соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран, должны будут подтверждать владение русским языком», — говорится в постановлении. Там добавили, что некоторые категории граждан исключаются из этого требования, включая граждан Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана. Приезжим нужно будет пройти собеседование в нескольких случаях. В частности, если нет соответствующего документа о получении образования в России или в бывших республиках СССР до 1991 года, или документа об образовании, выданного в стране, где русский является одним из государственных языков. Решение о его уровне владения русским языком будет принято уполномоченной комиссией, заключили в постановлении. Ранее МВД России представило проект указа президента о создании института репатриации в России. Этот проект предусматривает внесение изменений в государственную программу по оказанию содействия переселению соотечественников в Россию, проживающих за рубежом. Цель программы — установление института репатриации, передает РАПСИ. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников предложил предоставить репатриированным россиянам, страдающим от русофобии за рубежом, социальный пакет и жилье в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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