У возвращающихся в РФ иностранцев с русскими корнями проверят знание языка

15 сентября 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

При переезде в Россию необходимо будет пройти проверку на владение русским языком Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU С 2024 года иностранцы с русскими корнями, которые возвращаются в Россию, должны будут подтвердить свое знание русского языка. Об этом стало известно из постановления правительства РФ. «Соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран, должны будут подтверждать владение русским языком», — говорится в постановлении. Там добавили, что некоторые категории граждан исключаются из этого требования, включая граждан Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана. Приезжим нужно будет пройти собеседование в нескольких случаях. В частности, если нет соответствующего документа о получении образования в России или в бывших республиках СССР до 1991 года, или документа об образовании, выданного в стране, где русский является одним из государственных языков. Решение о его уровне владения русским языком будет принято уполномоченной комиссией, заключили в постановлении. Ранее МВД России представило проект указа президента о создании института репатриации в России. Этот проект предусматривает внесение изменений в государственную программу по оказанию содействия переселению соотечественников в Россию, проживающих за рубежом. Цель программы — установление института репатриации, передает РАПСИ. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников предложил предоставить репатриированным россиянам, страдающим от русофобии за рубежом, социальный пакет и жилье в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 2024 года иностранцы с русскими корнями, которые возвращаются в Россию, должны будут подтвердить свое знание русского языка. Об этом стало известно из постановления правительства РФ. «Соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран, должны будут подтверждать владение русским языком», — говорится в постановлении. Там добавили, что некоторые категории граждан исключаются из этого требования, включая граждан Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана. Приезжим нужно будет пройти собеседование в нескольких случаях. В частности, если нет соответствующего документа о получении образования в России или в бывших республиках СССР до 1991 года, или документа об образовании, выданного в стране, где русский является одним из государственных языков. Решение о его уровне владения русским языком будет принято уполномоченной комиссией, заключили в постановлении. Ранее МВД России представило проект указа президента о создании института репатриации в России. Этот проект предусматривает внесение изменений в государственную программу по оказанию содействия переселению соотечественников в Россию, проживающих за рубежом. Цель программы — установление института репатриации, передает РАПСИ. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников предложил предоставить репатриированным россиянам, страдающим от русофобии за рубежом, социальный пакет и жилье в России.