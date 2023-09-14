14 сентября 2023

Компании ХМАО массово набирают рабочий персонал

В ХМАО спрос на рабочий персонал вырос на 26%
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Работа. Тюмень, трудовая книжка, работа
Спрос на рабочий персонал в регионе вырос на 26% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко вырос спрос на рабочий персонал. За последний месяц в югорских компаниях интерес к подобным кадрам вырос сразу на 26%.

«На первом месте среди профессиональных областей с наиболее высоким спросом за последний месяц оказался рабочий персонал. Спрос на эту категорию работников вырос на 26%», — следует из данных открытой статистики HeadHunter.

Наряду с рабочими кадрами югорские компании активно ищут на рынке труда «продажников» и специалистов по обслуживанию клиентов. За месяц спрос в этой сфере вырос на 24%. А меньше всего югорские предприятия заинтересованы в административном персонале — спрос вырос всего на 4%.

Ранее URA.RU рассказывало, что компании ХМАО рекордно подняли зарплаты работников. К концу лета югорские предприятия в среднем были готовы платить сотрудникам 64,5 тысячи рублей — это самый высокий показатель с начала года.

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В Ханты-Мансийском автономном округе резко вырос спрос на рабочий персонал. За последний месяц в югорских компаниях интерес к подобным кадрам вырос сразу на 26%. «На первом месте среди профессиональных областей с наиболее высоким спросом за последний месяц оказался рабочий персонал. Спрос на эту категорию работников вырос на 26%», — следует из данных открытой статистики HeadHunter. Наряду с рабочими кадрами югорские компании активно ищут на рынке труда «продажников» и специалистов по обслуживанию клиентов. За месяц спрос в этой сфере вырос на 24%. А меньше всего югорские предприятия заинтересованы в административном персонале — спрос вырос всего на 4%. Ранее URA.RU рассказывало, что компании ХМАО рекордно подняли зарплаты работников. К концу лета югорские предприятия в среднем были готовы платить сотрудникам 64,5 тысячи рублей — это самый высокий показатель с начала года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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