Компании ХМАО массово набирают рабочий персонал

В ХМАО спрос на рабочий персонал вырос на 26%

15 сентября 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Спрос на рабочий персонал в регионе вырос на 26% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе резко вырос спрос на рабочий персонал. За последний месяц в югорских компаниях интерес к подобным кадрам вырос сразу на 26%. «На первом месте среди профессиональных областей с наиболее высоким спросом за последний месяц оказался рабочий персонал. Спрос на эту категорию работников вырос на 26%», — следует из данных открытой статистики HeadHunter. Наряду с рабочими кадрами югорские компании активно ищут на рынке труда «продажников» и специалистов по обслуживанию клиентов. За месяц спрос в этой сфере вырос на 24%. А меньше всего югорские предприятия заинтересованы в административном персонале — спрос вырос всего на 4%. Ранее URA.RU рассказывало, что компании ХМАО рекордно подняли зарплаты работников. К концу лета югорские предприятия в среднем были готовы платить сотрудникам 64,5 тысячи рублей — это самый высокий показатель с начала года.

В Ханты-Мансийском автономном округе резко вырос спрос на рабочий персонал. За последний месяц в югорских компаниях интерес к подобным кадрам вырос сразу на 26%. «На первом месте среди профессиональных областей с наиболее высоким спросом за последний месяц оказался рабочий персонал. Спрос на эту категорию работников вырос на 26%», — следует из данных открытой статистики HeadHunter. Наряду с рабочими кадрами югорские компании активно ищут на рынке труда «продажников» и специалистов по обслуживанию клиентов. За месяц спрос в этой сфере вырос на 24%. А меньше всего югорские предприятия заинтересованы в административном персонале — спрос вырос всего на 4%. Ранее URA.RU рассказывало, что компании ХМАО рекордно подняли зарплаты работников. К концу лета югорские предприятия в среднем были готовы платить сотрудникам 64,5 тысячи рублей — это самый высокий показатель с начала года.