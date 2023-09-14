В Кургане возле долгостроя на перекрестке улиц Куйбышева — Красина, на который горожане жаловались из-за падающих шлакоблоков, перекрыли проход к остановке. Арендатор после требования мэрии обезопасить участок загородил тротуар железным забором. Об этом URA.RU сообщила одна из местных жительниц. Корреспондент агентства проверил, как выглядят перекрытые тротуары.
«Арендатор переставил забор к самой проезжей части. Теперь приходится ходить на остановку по проезжей части, в любой момент могут сбить машины. Стало очень опасно», — рассказала женщина. По словам жительницы города тротуар перекрыли несколько дней назад.
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города Кургана. Информация дополнится после получения ответа.
Ранее URA.RU писало, что власти Кургана пригрозили судом арендатору долгостроя и заставили обезопасить проход горожан рядом с объектом. До этого местные жители жаловались, что с недостроенного здания падали блоки.
В Кургане возле долгостроя по Куйбышева — Красина загородили тротуар для пешеходов
В Кургане возле долгостроя на перекрестке улиц Куйбышева — Красина, на который горожане жаловались из-за падающих шлакоблоков, перекрыли проход к остановке. Арендатор после требования мэрии обезопасить участок загородил тротуар железным забором. Об этом URA.RU сообщила одна из местных жительниц. Корреспондент агентства проверил, как выглядят перекрытые тротуары. «Арендатор переставил забор к самой проезжей части. Теперь приходится ходить на остановку по проезжей части, в любой момент могут сбить машины. Стало очень опасно», — рассказала женщина. По словам жительницы города тротуар перекрыли несколько дней назад. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города Кургана. Информация дополнится после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана пригрозили судом арендатору долгостроя и заставили обезопасить проход горожан рядом с объектом. До этого местные жители жаловались, что с недостроенного здания падали блоки.