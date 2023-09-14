14 сентября 2023

Возле долгостроя, где на курганцев падали камни, пешеходам загородили проход. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцам закрыли проходы к остановке возле долгостроя
Курганцам закрыли проходы к остановке возле долгостроя Фото:

В Кургане возле долгостроя на перекрестке улиц Куйбышева — Красина, на который горожане жаловались из-за падающих шлакоблоков, перекрыли проход к остановке. Арендатор после требования мэрии обезопасить участок загородил тротуар железным забором. Об этом URA.RU сообщила одна из местных жительниц. Корреспондент агентства проверил, как выглядят перекрытые тротуары.

«Арендатор переставил забор к самой проезжей части. Теперь приходится ходить на остановку по проезжей части, в любой момент могут сбить машины. Стало очень опасно», — рассказала женщина. По словам жительницы города тротуар перекрыли несколько дней назад.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города Кургана. Информация дополнится после получения ответа.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана пригрозили судом арендатору долгостроя и заставили обезопасить проход горожан рядом с объектом. До этого местные жители жаловались, что с недостроенного здания падали блоки.

В Кургане возле долгостроя по Куйбышева — Красина загородили тротуар для пешеходов
В Кургане возле долгостроя по Куйбышева — Красина загородили тротуар для пешеходов
Фото:
Горожанам приходится обходить забор по проезжей части, чтобы попасть на остановку
Горожанам приходится обходить забор по проезжей части, чтобы попасть на остановку
Фото:
Ранее горожане жаловались, что с недостроя падали шлакоблоки
Ранее горожане жаловались, что с недостроя падали шлакоблоки
Фото:

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В Кургане возле долгостроя на перекрестке улиц Куйбышева — Красина, на который горожане жаловались из-за падающих шлакоблоков, перекрыли проход к остановке. Арендатор после требования мэрии обезопасить участок загородил тротуар железным забором. Об этом URA.RU сообщила одна из местных жительниц. Корреспондент агентства проверил, как выглядят перекрытые тротуары. «Арендатор переставил забор к самой проезжей части. Теперь приходится ходить на остановку по проезжей части, в любой момент могут сбить машины. Стало очень опасно», — рассказала женщина. По словам жительницы города тротуар перекрыли несколько дней назад. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города Кургана. Информация дополнится после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана пригрозили судом арендатору долгостроя и заставили обезопасить проход горожан рядом с объектом. До этого местные жители жаловались, что с недостроенного здания падали блоки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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