14 сентября 2023

Полпред Владимир Якушев поздравил Александра Моора с победой на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный женский форум «Роль женщин в современном мире». Екатеринбург, якушев владимир
Полпред выступил с обращением на торжественной инаугурации Александра Моора Фото:

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на торжественной инаугурации поздравил Александра Моора с переизбранием на пост главы региона. Текст его обращения приводит информационный центр правительства Тюменской области.

«Результат, который вы, Александр Викторович, показали на выборах — во-первых, отличный, а во-вторых, он закономерен. Вас поддержали жители Югры, Ямала, Тюменской области, и это заслуженная оценка вашей пятилетней работы», — приводит слова Владимира Якушева инфоцентр.

Полпред также отметил работу Александра Моора в непростые для всей страны периоды ковида и проведения СВО. Владимир Якушев пожелал губернатору и всей его команде и дальше двигаться по намеченному курсу.

Ранее агентство писало о том, что федеральные VIP поздравили Александра Моора с переизбранием на пост губернатора Тюменской области. Торжественная инаугурации состоялась 15 сентября.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на торжественной инаугурации поздравил Александра Моора с переизбранием на пост главы региона. Текст его обращения приводит информационный центр правительства Тюменской области. «Результат, который вы, Александр Викторович, показали на выборах — во-первых, отличный, а во-вторых, он закономерен. Вас поддержали жители Югры, Ямала, Тюменской области, и это заслуженная оценка вашей пятилетней работы», — приводит слова Владимира Якушева инфоцентр. Полпред также отметил работу Александра Моора в непростые для всей страны периоды ковида и проведения СВО. Владимир Якушев пожелал губернатору и всей его команде и дальше двигаться по намеченному курсу. Ранее агентство писало о том, что федеральные VIP поздравили Александра Моора с переизбранием на пост губернатора Тюменской области. Торжественная инаугурации состоялась 15 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...