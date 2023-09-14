Полпред Владимир Якушев поздравил Александра Моора с победой на выборах

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на торжественной инаугурации поздравил Александра Моора с переизбранием на пост главы региона. Текст его обращения приводит информационный центр правительства Тюменской области.
«Результат, который вы, Александр Викторович, показали на выборах — во-первых, отличный, а во-вторых, он закономерен. Вас поддержали жители Югры, Ямала, Тюменской области, и это заслуженная оценка вашей пятилетней работы», — приводит слова Владимира Якушева инфоцентр.
Полпред также отметил работу Александра Моора в непростые для всей страны периоды ковида и проведения СВО. Владимир Якушев пожелал губернатору и всей его команде и дальше двигаться по намеченному курсу.
Ранее агентство писало о том, что федеральные VIP поздравили Александра Моора с переизбранием на пост губернатора Тюменской области. Торжественная инаугурации состоялась 15 сентября.
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