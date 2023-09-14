Федеральный бомонд поздравил Александра Моора с переизбранием

Федеральные VIP поздравили Александра Моора с переизбранием на пост губернатора Тюменской области. Об этом с церемонии инаугурации сообщает корреспондент URA.RU.
«Федеральный бомонд поздравляет Моора. Среди поздравляющих — полпред УрФО Владимир Якушев, председатель СФ Валентина Матвиенко, министр промышленности Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, зампред правительства Марат Хуснуллин, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, министр образования Валерий Фальков», — передает с места событий корреспондент агентства.
Известно, что лично в церемонии инаугурации приняли участие губернаторы ХМАО и ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что Наталья Комарова сравнила переизбрание Моора с началом нового семестра. А Дмитрий Артюхов назвал отношения регионов «матрешки» семейным единством.
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