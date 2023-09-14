14 сентября 2023

Федеральный бомонд поздравил Александра Моора с переизбранием

Политические элиты РФ передали поздравления с инаугурацией Александру Моору
© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев и Моор. Тюмень, моор александр, моор
Александр Моор принял присягу после победы на выборах губернатора Тюменской области Фото:

Федеральные VIP поздравили Александра Моора с переизбранием на пост губернатора Тюменской области. Об этом с церемонии инаугурации сообщает корреспондент URA.RU.

«Федеральный бомонд поздравляет Моора. Среди поздравляющих — полпред УрФО Владимир Якушев, председатель СФ Валентина Матвиенко, министр промышленности Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, зампред правительства Марат Хуснуллин, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, министр образования Валерий Фальков», — передает с места событий корреспондент агентства.

Известно, что лично в церемонии инаугурации приняли участие губернаторы ХМАО и ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что Наталья Комарова сравнила переизбрание Моора с началом нового семестра. А Дмитрий Артюхов назвал отношения регионов «матрешки» семейным единством.

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Федеральные VIP поздравили Александра Моора с переизбранием на пост губернатора Тюменской области. Об этом с церемонии инаугурации сообщает корреспондент URA.RU. «Федеральный бомонд поздравляет Моора. Среди поздравляющих — полпред УрФО Владимир Якушев, председатель СФ Валентина Матвиенко, министр промышленности Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, зампред правительства Марат Хуснуллин, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, министр образования Валерий Фальков», — передает с места событий корреспондент агентства. Известно, что лично в церемонии инаугурации приняли участие губернаторы ХМАО и ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что Наталья Комарова сравнила переизбрание Моора с началом нового семестра. А Дмитрий Артюхов назвал отношения регионов «матрешки» семейным единством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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