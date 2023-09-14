Курганские грибники рассказали, где можно собрать подосиновики. Фото

Жители Кургана едут в Петуховский округ и на Просвет за подосиновиками

15 сентября 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Жители Кургана уезжают за черту города, чтобы собрать грибы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы уехали далеко от центра города, чтобы собрать грибы. Жителям удалось собрать несколько ведер подосиновиков. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали местные грибники. «Продаем красные грибы вместе рыжиками ведрами. Собирали сами, ездили за Просвет. В целом, грибов пока много, но они отходят», — делятся с журналистом URA.RU местные грибники. Также курганцы рассказали, что много грибов, в частности подосиновиков, можно собрать в Петуховском муниципальном округе. Там местным жителям пришлось уехать на кольцо в сторону Петропавловска, рядом с озером Медвежье. Грибники отмечают, что удалось собрать большие по размеру подосиновики. Ранее URA.RU писало, что курганец за час насобирал более 100 килограммов грибов. Мужчина рассказал, что с одной поляны в лесу Шадринского округа ему удавалось собрать одно ведро подберезовиков. Курганцы распродают собранные ими грибы Фото: корреспондент URA.RU Кристина Чепынина В Петуховском округе нашли грибное место Фото: корреспондент URA.RU Василина Краморова

Курганцы уехали далеко от центра города, чтобы собрать грибы. Жителям удалось собрать несколько ведер подосиновиков. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали местные грибники. «Продаем красные грибы вместе рыжиками ведрами. Собирали сами, ездили за Просвет. В целом, грибов пока много, но они отходят», — делятся с журналистом URA.RU местные грибники. Также курганцы рассказали, что много грибов, в частности подосиновиков, можно собрать в Петуховском муниципальном округе. Там местным жителям пришлось уехать на кольцо в сторону Петропавловска, рядом с озером Медвежье. Грибники отмечают, что удалось собрать большие по размеру подосиновики. Ранее URA.RU писало, что курганец за час насобирал более 100 килограммов грибов. Мужчина рассказал, что с одной поляны в лесу Шадринского округа ему удавалось собрать одно ведро подберезовиков.