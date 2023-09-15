В школе в Екатеринбурге раскрыли, как повлияло массовое увольнение учителей на коллектив

В екатеринбургской школе на Уралмаше после ухода учителей стало труднее работать

15 сентября 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Из школы ушли одни из самых сильных педагогов Фото: Илья Московец © URA.RU Школу №22 на Уралмаше в Екатеринбурге покинули сильные учителя, без них оставшемуся коллективу стало намного труднее работать. Об этом URA.RU рассказал источник в образовательном учреждении. «Мне печально, ушли лучшие педагоги. Раньше было с ними легче работать», — пояснил собеседник. Также он подчеркнул, что на первоклассников массовое увольнение пока не повлияло. В Екатеринбурге школа №22 массово уволились учителя. Чтобы разобраться в причинах произошедшего, родители учащихся пришли на собрание к учреждению. По словам горожан, у их детей нет уроков русского языка, литературы, биологии и географии, вместо этого они смотрят мультфильмы во время учебного процесса и ходят на физику и физкультуру. В департаменте информационной политики и управлении образования Екатеринбурга пояснили, что часть учителей уволилась по собственному желанию, другие — вышли на пенсию.

Школу №22 на Уралмаше в Екатеринбурге покинули сильные учителя, без них оставшемуся коллективу стало намного труднее работать. Об этом URA.RU рассказал источник в образовательном учреждении. «Мне печально, ушли лучшие педагоги. Раньше было с ними легче работать», — пояснил собеседник. Также он подчеркнул, что на первоклассников массовое увольнение пока не повлияло. В Екатеринбурге школа №22 массово уволились учителя. Чтобы разобраться в причинах произошедшего, родители учащихся пришли на собрание к учреждению. По словам горожан, у их детей нет уроков русского языка, литературы, биологии и географии, вместо этого они смотрят мультфильмы во время учебного процесса и ходят на физику и физкультуру. В департаменте информационной политики и управлении образования Екатеринбурга пояснили, что часть учителей уволилась по собственному желанию, другие — вышли на пенсию.