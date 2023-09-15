Дело о секс-вечеринке челябинки с подростками получило неожиданный поворот

Челябинских подростков, участвующих в секс-вечеринке, обвинили в изнасиловании

Подростков обвинили в изнасиловании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дело жительницы Уйского района Челябинской области, которой грозил срок за секс с несовершеннолетними, развернулось в обратную сторону. Теперь уже 15-летние подростки попали под следствие. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, их обвиняют в изнасиловании.

«Сначала решали вопрос о предъявлении обвинений в адрес женщины за секс с несовершеннолетними. Однако она заявила об изнасиловании с применением насилия. Сейчас подростки задержаны», — рассказал источник.

По данным URA.RU, оба подростка обучаются на первом курсе колледжа. В отношении них возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).

Вечеринка, на которой произошло соитие, состоялась в минувшие выходные. После челябинку задержали и хотели привлечь к уголовной ответственности по ч.1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). В этом случае ей бы избрали меру пресечения.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.