Дело о секс-вечеринке челябинки с подростками получило неожиданный поворот

Челябинских подростков, участвующих в секс-вечеринке, обвинили в изнасиловании
© Служба новостей «URA.RU»
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Соблюдение масочного режима в местах скопления людей. Курган, экскаватор, подростки, призывники, тц, парни
Подростков обвинили в изнасиловании Фото:

Дело жительницы Уйского района Челябинской области, которой грозил срок за секс с несовершеннолетними, развернулось в обратную сторону. Теперь уже 15-летние подростки попали под следствие. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, их обвиняют в изнасиловании.

«Сначала решали вопрос о предъявлении обвинений в адрес женщины за секс с несовершеннолетними. Однако она заявила об изнасиловании с применением насилия. Сейчас подростки задержаны», — рассказал источник.

По данным URA.RU, оба подростка обучаются на первом курсе колледжа. В отношении них возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).

Вечеринка, на которой произошло соитие, состоялась в минувшие выходные. После челябинку задержали и хотели привлечь к уголовной ответственности по ч.1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). В этом случае ей бы избрали меру пресечения.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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Дело жительницы Уйского района Челябинской области, которой грозил срок за секс с несовершеннолетними, развернулось в обратную сторону. Теперь уже 15-летние подростки попали под следствие. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, их обвиняют в изнасиловании. «Сначала решали вопрос о предъявлении обвинений в адрес женщины за секс с несовершеннолетними. Однако она заявила об изнасиловании с применением насилия. Сейчас подростки задержаны», — рассказал источник. По данным URA.RU, оба подростка обучаются на первом курсе колледжа. В отношении них возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). Вечеринка, на которой произошло соитие, состоялась в минувшие выходные. После челябинку задержали и хотели привлечь к уголовной ответственности по ч.1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). В этом случае ей бы избрали меру пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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