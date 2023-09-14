Министр образования Фальков отметил вклад губернатора Моора в развитие науки

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поздравил Александра Моора с переизбранием на пост губернатора. Напутственные слова министра опубликовал информационный центр правительства Тюменской области.
«Хочу поблагодарить вас, Александр Викторович, за приоритетное внимание к вопросам научно-технологического развития. Не случайно Тюменская область занимает достойное место в соответствующем национальном рейтинге. Уверен, что и в будущем вы будете так же самоотверженно трудиться во благо региона и людей», — приводит слова Валерия Фалькова инфоцентр.
Ранее к поздравлениям присоединился и полпред Владимир Якушев. В числе приглашенных на инаугурацию губернатора оказались Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов и другие высокопоставленные гости.
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