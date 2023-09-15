Свердловский губернатор Куйвашев наградил любимого мэра

15 сентября 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Мэр Ирбита Николай Юдин благодаря губернатору Евгению Куйвашеву переизбрался на новый срок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев наградил переизбранием на второй срок главу Ирбита Николая Юдина. По словам источников URA.RU, он считается одним из любимых мэров руководителя региона. «Юдин в Ирбите в прошлом году на губернаторских выборах обеспечил один из самых высоких в области результатов поддержки Куйвашева. Поэтому теперь губернатор отплатил поддержкой одному из своих любимых глав», — сообщил источник. По его словам, благодаря губернатору, за переизбрание на новый пятилетний срок Николая Юдина проголосовали все 18 депутатов местной думы, которые присутствовали на внеочередном заседании. Отмечается, что глава является узнаваемым и популярным среди местных жителей. Из-за этого в аппарате губернатора его кандидатуру даже рассматривали в качестве нового депутата заксобрания от Ирбитского округа, но в последний момент ставку сделали на Алексея Коробейникова. Вторым претендентом на должность главы Ирбита была депутат гордумы Ольга Гладкова. «Работы предстоит очень много. И я, безусловно, чувствую свою ответственность за воплощение всех планов и проектов в жизнь. А поэтому благодарен депутатам гордумы за доверие. Ирбит достоин и должен быть «городом комфортного проживания», — сказал Николай Юдин корреспонденту URA.RU.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев наградил переизбранием на второй срок главу Ирбита Николая Юдина. По словам источников URA.RU, он считается одним из любимых мэров руководителя региона. «Юдин в Ирбите в прошлом году на губернаторских выборах обеспечил один из самых высоких в области результатов поддержки Куйвашева. Поэтому теперь губернатор отплатил поддержкой одному из своих любимых глав», — сообщил источник. По его словам, благодаря губернатору, за переизбрание на новый пятилетний срок Николая Юдина проголосовали все 18 депутатов местной думы, которые присутствовали на внеочередном заседании. Отмечается, что глава является узнаваемым и популярным среди местных жителей. Из-за этого в аппарате губернатора его кандидатуру даже рассматривали в качестве нового депутата заксобрания от Ирбитского округа, но в последний момент ставку сделали на Алексея Коробейникова. Вторым претендентом на должность главы Ирбита была депутат гордумы Ольга Гладкова. «Работы предстоит очень много. И я, безусловно, чувствую свою ответственность за воплощение всех планов и проектов в жизнь. А поэтому благодарен депутатам гордумы за доверие. Ирбит достоин и должен быть «городом комфортного проживания», — сказал Николай Юдин корреспонденту URA.RU.